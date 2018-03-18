В Крыму проходят первые выборы президента России

В Крыму и Севастополе стартовали первые с момента воссоединения с Россией выборы главы государства. Избирательные участки на полуострове открылись в 8:00 по московскому времени.

Всего в Республике Крым открыто 1206 участков, а в городе федерального значения Севастополе – 182, причем два из них – временные.

В голосовании уже принял участие глава Крыма Сергей Аксенов. "Мой голос принят, прошу всех прийти на участки, страна нуждается в вашем голосе", – сказал руководитель республики.

Не остались без внимания и рабочие, которые трудятся на самом масштабном строительном объекте Европы – Крымском мосту, первая очередь которого может быть открыта уже в мае этого года. Проголосовать смогут и строители нового терминала Симферопольского аэропорта.

За президентскими выборами в Крыму следят более 40 наблюдателей из 20 стран – Германии, Испании, Италии, Израиля, Швеции, Дании и других государств. По словам почетного члена французского парламента Жака Мийяра, наблюдатели в этот день планируют посетить многое избирательные участки на полуострове.

Стоит подчеркнуть, что 18 марта для Крыма – особенный день. Ровно четыре года назад произошло историческое воссоединение полуострова с Россией. Ему предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев высказались за то, чтобы, по словам президента Владимира Путина, "вернуться в родную гавань".

В Симферополе на сегодня намечена масштабная развлекательная программа. Крымчан ждет ярмарка народных ремесел, площадка для сдачи норм ГТО, выступления спортсменов, а вечером – концерт звезд эстрады.

В России 18 марта проходят седьмые по счету выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.