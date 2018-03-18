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Политика

В Крыму проходят первые выборы президента России

Сергей Аксенов. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Крыму и Севастополе стартовали первые с момента воссоединения с Россией выборы главы государства. Избирательные участки на полуострове открылись в 8:00 по московскому времени.

Продолжение: Первые лица страны проголосовали на президентских выборах
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Всего в Республике Крым открыто 1206 участков, а в городе федерального значения Севастополе – 182, причем два из них – временные.

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В голосовании уже принял участие глава Крыма Сергей Аксенов. "Мой голос принят, прошу всех прийти на участки, страна нуждается в вашем голосе", – сказал руководитель республики.

Не остались без внимания и рабочие, которые трудятся на самом масштабном строительном объекте Европы – Крымском мосту, первая очередь которого может быть открыта уже в мае этого года. Проголосовать смогут и строители нового терминала Симферопольского аэропорта.

За президентскими выборами в Крыму следят более 40 наблюдателей из 20 стран – Германии, Испании, Италии, Израиля, Швеции, Дании и других государств. По словам почетного члена французского парламента Жака Мийяра, наблюдатели в этот день планируют посетить многое избирательные участки на полуострове.

Фото: GLOBAL LOOK press/Denis

Стоит подчеркнуть, что 18 марта для Крыма – особенный день. Ровно четыре года назад произошло историческое воссоединение полуострова с Россией. Ему предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев высказались за то, чтобы, по словам президента Владимира Путина, "вернуться в родную гавань".

В Симферополе на сегодня намечена масштабная развлекательная программа. Крымчан ждет ярмарка народных ремесел, площадка для сдачи норм ГТО, выступления спортсменов, а вечером – концерт звезд эстрады.

В России 18 марта проходят седьмые по счету выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. 

Автор: Иван Поляков18 марта 2018, 10:21

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