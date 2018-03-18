Активность избирателей на выборах бьет рекорды

Избиратели демонстрируют высокую активность на выборах президента. К середине дня явка в среднем выросла на 5% по сравнению с прошлыми выборами.

Очень активно голосуют восточные регионы – в некоторых районах Чукотки и Камчатки явка на президентских выборах приближается к 80%. Это значительно выше, чем при голосовании 2012 года. Судя по фотографиям в соцсетях, на многих участках наблюдались очереди.

О большом наплыве избирателей сообщается из Крыма. Жители республики впервые голосуют на выборах президента России. Свой голос на выборах уже отдал глава Крыма Сергей Аксенов.

Не остались без внимания и рабочие, которые трудятся на самом масштабном строительном объекте Европы – Крымском мосту, первая очередь которого может быть открыта уже в мае этого года. Проголосовать смогут и строители нового терминала Симферопольского аэропорта.





Стоит подчеркнуть, что 18 марта для Крыма – особенный день. Ровно четыре года назад произошло историческое воссоединение полуострова с Россией. Ему предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев высказались за то, чтобы, по словам президента Владимира Путина, "вернуться в родную гавань".





К полудню свои голоса на выборах отдали первые лица страны и практически все кандидаты на высший пост в стране. Действующий глава государства Владимир Путин традиционно проголосовал на избирательном участке в Академии наук на улице Косыгина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пришел на избирательный участок в центре Москвы, одним из первых региональных лидеров, реализовавших свое избирательное право, стал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.





Также свои голоса на выборах уже отдали губернатор Московской области Андрей Воробьев, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, глава Оренбургской области Юрий Берг и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Проголосовали губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.





Все избирательные участки работают по единому графику – с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первыми голосуют жители восточных регионов, а в самом западном – Калининградской области – избирательные участки закроются, когда в Москве будет 21:00. До этого времени СМИ не публикуют информацию о предварительных результатах выборов, сообщаются лишь данные о явке избирателей.





На всех участках дежурят наблюдатели, которые следят за чистотой голосования на выборах. От них уже есть первые комментарии. Член парламента Словакии Марек Крайчи считает, что выборы президента стали более прозрачными по сравнению с парламентскими выборами в прошлом году.

"Процесс выборов организован весьма открыто, и выборы доступны для избирателей. Я был на выборах в прошлом году, тогда наблюдал за выборами в парламент, и могу сказать, что ситуация улучшилась – стало больше электронных систем подсчета голосов, к тому же на избирательных бюллетенях есть штрих-код. Все это позволяет сделать систему выборов более прозрачной и, безусловно, производит хорошее впечатление", – сказал Крайчи.





Активно идет голосование и за границей, тысячи российских граждан приходят на избирательные участки, открытее в диппредставительствах России. Единственная проблема может быть на Украине – местные националисты за несколько дней до выборов заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения и не дадут гражданам нашей страны проголосовать. В России заявили, что возмущены ситуацией с голосованием россиян на Украине, назвав ее грубейшим нарушением норм международного права.

Сегодня, 18 марта в России проходят выборы президента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").