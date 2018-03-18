"Как праздник": зарубежные наблюдатели оценили выборы президента

Первыми голосовать начали жители дальневосточных регионов России – Камчатки, Чукотки, Приморья, Сахалина, Магаданской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области. На местных избирательных участках много наблюдателей из стран Азии.



Так, в Восточной гимназии Южно-Сахалинска за процедурой голосования наблюдают представители Южной Кореи. Они признались, что их очень удивили прозрачные избирательные урны. По словам руководителя центра просвещения Республики Корея на Сахалине Ким Джу Хвана, это говорит об открытости выборов.

Он отметил, что атмосфера на выборах праздничная. "Люди идут на участок целыми семьями, с маленькими детьми", – цитирует корейцы РИА Сахалин-Курилы.

В свою очередь, член парламента Словакии Марек Крайчи, который наблюдает за президентскими выборами в Саратовской области, заявил, что избирательная процедура стала гораздо более прозрачной. "Я вижу, что здесь очень хорошая и дружелюбная атмосфера.

На мой взгляд, процесс выборов организован весьма открыто, и выборы доступны для избирателей", – сказал он.

Наблюдатель подчеркнул, что стало больше электронных систем подсчета голосов, более того, на бюллетенях присутствует штрих-код. "Все это позволяет сделать систему выборов более прозрачной и, безусловно, производит хорошее впечатление", – отметил словацкий парламентарий.

Позитивное впечатление голосование произвело и на представителя Аргентины Фернандо Рива Мендоса. Он отметил высокую активность избирателей с самого начала работы участков. "Нас очень удивило то, как организованы выборы, что люди приходят сюда ранним утром, голосуют... Надеюсь, все так и будет сегодня – спокойно и размеренно", – передает РИА Новости.

Немало представителей иностранных государств следят и за выборами в Крыму. Так, наблюдатель из Финляндии Йохан Бекман поделился своими впечатлениями от одного из избирательных участков в Ялте, где он побывал.

"Я считаю, что полуостров – это самое демократичное место в мире сегодня", – цитирует Бекмана РИА Новости.

Праздничной атмосферой на выборах в Крыму впечатлился и наблюдатель из Швеции Александр Гренлунд. "Люди радостные, всем не терпится проголосовать", – рассказал он в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

А наблюдатель из Израиля Диана Луцкер удивилась патриотизму крымчан. По ее словам, у жителей полуострова очень активная гражданская позиция. "Мы приятно удивлены большой очередью на избирательный участок, - передает РИА Новости Крым. По словам Луцкер, она была под впечатлением, что люди на балконах своих домов вывешивают российские флаги.

Французы и норвежцы признают президентские выборы в Крыму легитимнымиhttps://t.co/gMs7tZxtvI с помощью @ — ★Нефритовый���� (@zapvv) 17 марта 2018 г.

В России 18 марта проходят седьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на срок шесть лет. По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110 миллионов 858 тысяч 228 избирателей – это на миллион человек больше, чем на выборах 2012 года.

На президентский пост претендуют восемь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.