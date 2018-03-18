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Политика

Как проходят выборы президента России за границей

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Высокая активность избирателей на нынешних президентских выборах отмечается не только в России. Из-за рубежа приходят сообщения о большом потоке граждан на участки для голосования, открытых в дипломатических представительствах.
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Выборы президента России проходят в Великобритании при повышенных мерах безопасности, сообщают с двух участков в Лондоне и Эдинбурге. Не исключено, что это связано с возможными провокациями в адрес российских граждан после недавнего отравления перебежчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

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В США из-за разницы во времени участки открылись два часа назад. В Вашингтоне на открытии лично присутствовал посол России Анатолий Антонов. Комиссия получила 13 510 бюллетеней. Досрочно в США уже проголосовали 982 россиянина. 

А в Токио, где голосование уже закончилось, явка на выборах президента России стала рекордной. Аналогичные данные приходят практически из всех стран мира, где организованы избирательные участки. Всего их более 360, а правом голоса за границей могут воспользоваться до 1,8 миллиона россиян.

В Норвегии уже проголосовали российские спортсмены, в том числе чемпион Олимпиады в Сочи Антон Шипулин. В пригороде Осло сейчас проходит очередной этап розыгрыша Кубка мира по биатлону.

Наш соотечественник – актер Жерар Депардье – проголосовал на избирательном участке, организованном в здании посольства России в Париже. На вопрос журналистов о том, с какими чувствами он выполняет свой гражданский долг, Депардье ответил: "С патриотизмом и любовью к России".

Жерар Депардье. Фото: t.me/MID_Russia

Представители избирательных комиссий при дипломатических представительствах России в Чехии и Словакии отметили высокую активность избирателей. В Израиле на выборах президента проголосовали тысячи человек, сообщил официальный представитель посольства Дмитрий Алушкин.

Явка избирателей по итогам президентских выборов в Китае составила почти четыре тысячи человек, а в Париже около тысячи двухсот. Голосование на выборах президента России организовано в Пакистане. "На данный момент мы наблюдаем высокую активность избирателей. Явка даже несколько превысила наши ожидания", – сообщил глава избирательной комиссии Владимир Березюк.

В социальных сетях опубликовано множество фотографий российских туристов, которые стоят в очередях на избирательные участки. Особенно много таких свидетельств из жарких стран, где сейчас в самом разгаре туристический сезон. К примеру, на Пхукете очередь из желающих проголосовать, растянулась на десятки метров.

Проблемы с голосованием есть только на Украине. Сотрудники правоохранительных органов Украины продолжают блокировать вход на избирательные участки, организованные в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Непосредственно к зданиям диппредставительств силовики не пропускают и украинских националистов, которые за несколько дней до выборов пообещали сорвать их проведение.

Всего на Украине правом голоса могут воспользоваться боле 70 тысяч россиян. В России заявили, что возмущены ситуацией с голосованием россиян на Украине, назвав ее грубейшим нарушением норм международного права.

Граждане России, находящиеся за рубежом, имеют право проголосовать на выборах президента  на любом избирательном участке, образованном за границей. Для этого они должны были подать заявление о включении в список избирателей не позднее 8 марта 2018 года.

Сегодня, 18 марта в России проходят выборы президента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Автор: Александр Комаров18 марта 2018, 17:20

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