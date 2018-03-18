Путин лидирует на выборах президента России

В России прошли очередные выборы главы государства. Подсчет голосов еще продолжается, но Центризбирком уже опубликовал первые результаты.

Лидером избирательной гонки является действующий президент Владимир Путин. По данным ЦИК на текущий момент, за него отдали голоса 71,9% избирателей.

На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 15,9% голосов. Тройку лидеров замыкает лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 6,9%.

Далее идут Ксения Собчак – 1,3%, Григорий Явлинский – 0,7%, Сергей Бабурин – 0,6%, Максим Сурайкин – 0,6%, Борис Титов – 0,5%. В настоящий момент подсчитано более 20% голосов.

В России 18 марта состоялись седьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет. По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110 миллионов 858 тысяч 228 избирателей – это на миллион больше, чем на выборах 2012 года. Избирательные участки во всех регионах были открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени.

На президентский пост претендуют восемь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

Первыми на выборах голосовали жители восточных регионов страны – Чукотки, Камчатки, Магаданской области, Хабаровского Края, Приморья и Сахалина. Избирательные участки там закрылись, когда в Москве еще было обеденное время.

Дальний Восток голосовал активно, на многих участках выстроились огромные очереди к избирательным урнам. Последними голосовали жители Калининградской области – самого западного региона страны. Также стоит отметить, что в голосовании на выборах президента впервые принимали участие жители Крыма и Севастополя.

Выбирали главу российского государства и за границей. Так, В Вашингтоне на открытии лично присутствовал посол России Анатолий Антонов. Комиссия получила 13 510 бюллетеней. Всего за рубежом было организовано более 360 участком для голосования, этим правом могли воспользоваться до 1,8 миллиона россиян.

В целом активность граждан на этих выборах была выше, чем шесть лет назад. Так, по состоянию на 18:00 по московскому времени явка уже превышала 50% и составила 52,97%. А спустя час Центризбирком опубликовал новые данные – явка достигла почти 60%.

По словам международных наблюдателей, голосование прошло спокойно, доступ на избирательные участки был открыт всем гражданам, имеющим право голоса. Так, член парламента Словакии Марек Крайчи, который наблюдал за президентскими выборами в Саратовской области, заявил, что избирательная процедура стала гораздо более прозрачной. "Я вижу, что здесь очень хорошая и дружелюбная атмосфера. На мой взгляд, процесс выборов организован весьма открыто, и выборы доступны для избирателей", – сказал он.