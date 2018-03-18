В России завершились выборы президента

В России завершились президентские выборы, в 21 час по московскому времени закрылись избирательные участки в Калининградской области. Первый итог уже ясен – граждане страны показали высокую активность в день голосования.

Политики и эксперты в течение дня отмечали высокий уровень явки на нынешних выборах. Голосование началось с восточных регионов, на Сахалине и Камчатке выстаивались огромные очереди, желающих проголосовать. Судя по первым данным Центризбиркома, там прирост явки составил от 3 до 7% по сравнению с парламентскими выборами 2016 года.

В центральных областях России избиратели тоже активно выражали свою гражданскую позицию – явка Москве и Петербурге к вечеру перевалила за 40%, а именно в двух столицах она всегда была ниже общей по стране.

Если судить по фотографиям из Крыма, опубликованных в соцсетях, там тоже наблюдался ажиотаж около избирательных участков, к урнам для голосования выстаивались очереди.

На этот момент стоит особо обратить внимание – Крым и Севастополь впервые участвуют в выборах главы государства. Местные политики сравнивают их по значимости с референдумом 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей республики проголосовало за воссоединение с Россией. А 18 марта для Крыма – особенный день. Ровно четыре года назад был подписан договор о принятии республики в состав Российской Федерации.





К вечеру стало понятно, что явка в целом по стране превысит 60%, а после объявления окончательных данных, наверняка составит от 65 до 70%. Отметим, что в 2012 году в выборах президента приняли участие 65,34% избирателей, в парламентских выборах 2016 года на участки для голосования пришли 47,8% имеющих право голоса. В эти минуты Центризбирком приступил к подсчету голосов избирателей, первые данные должны появиться в ближайшее время.

Высокая активность избирателей на нынешних президентских выборах отмечается не только в России. Из-за рубежа весь день приходят сообщения о большом потоке граждан на участки для голосования, открытых в дипломатических представительствах.

В социальных сетях опубликовано множество фотографий российских туристов, которые запечатлены в очередях на избирательные участки. Особенно много таких свидетельств из жарких стран, где сейчас в самом разгаре туристический сезон. К примеру, на Пхукете очередь из желающих проголосовать растянулась на десятки метров.





Проблемы с голосованием были только на Украине. Сотрудники правоохранительных органов Незалежной блокировали подходы к избирательным участкам, организованным в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Непосредственно к зданиям диппредставительств силовики не пропускали и украинских националистов, которые несколько дней назад пообещали сорвать выборы.

Сегодня, 18 марта в России в седьмой раз проходили выборы президента. В избирательном бюллетене были восемь фамилий, конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляли семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").







