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Политика

За кого проголосовали россияне

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России завершилось голосование на выборах главы государства. Подсчет голосов в самом разгаре. О том, как распределились предпочтения избирателей, позволяют судить данные экзит-поллов. 

Продолжение: Путин лидирует с более чем 72% голосов
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По данным Фонда Общественное мнение (ФОМ), уверенное лидерство удерживает действующий президент Владимир Путин – за него отдали голоса 76,3% опрошенных на выходах с избирательных участков.

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На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9%, на третьем – Владимир Жириновский с 6% голосов. Телеведущая Ксения Собчак набрала 2%, претендент на высший государственный пост от Яблока Григорий Явлинский – 1,0%.

Остальные, по данным ФОМ, набирают меньше процента. Максим Сурайкин и Борис Титов – по 0,7%, а Сергей Бабурин — 0,6%.

Опрос был проведен в 83 регионах на 1127 избирательных участках. В экзит-поллах приняли участие более 112 тысячи респондентов.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Не слишком отличаются данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Путин – 73,9%, Грудинин – 11,2%, Жириновский – 6,7%. а Собчак высказались 2,5%, за Явлинского – 1,6, Титова – 1,1, Бабурина – 1,0%. Сурайкин, по данным социологов, набирает меньше процента: 0,8% голосов.

В 21:00 по Москве Центризбирком огласил первые результаты выборов. После подсчета более 20% на 21:45 голосов безоговорочно лидирует Владимир Путин – 72,8%, Павел Грудинин – 15,1%, а тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский – 6,8%.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В России 18 марта состоялись седьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет. По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110 миллионов 858 тысяч 228 избирателей – это на миллион больше, чем на выборах 2012 года. Избирательные участки во всех регионах были открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени.

На президентский пост претендуют восемь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

Автор: Иван Поляков18 марта 2018, 21:45

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