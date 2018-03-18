Нынешний президент набирает больше 73% голосов

Нынешний глава государства Владимир Путин лидирует на президентских выборах. Таковы данные Центризбиркома после обработки 30% итоговых протоколов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с показателем чуть менее 15% голосов. Третье место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский (около 6,7%). На четвертом месте – Ксения Собчак (почти 1,4%). Далее идут: Григорий Явлинский (0,78%), Сергей Бабурин (0,63%), Максим Сурайкин (0,62%) и Борис Титов (0,61%).

