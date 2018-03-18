Две столицы проголосовали за президента

Действующий глава государства Владимир Путин набирает более 72% голосов избирателей в столице и почти 76% – в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит избирком после обработки примерно первой части протоколов.

На данный момент обработано 1,66% в Москве и 1,8% в Санкт-Петербурге. По информации Центральной избирательной комиссии, Владимир Путин набирает более 72,15% голосов в столице и 75,78% – в городе на Неве.



Такие сведения приводит ЦИК после обработки около 2% протоколов. В столице сейчас уже обработано почти 1,7% бюллетеней, в Санкт-Петербурге – 1,8%. Второе место в Москве пока получает кандидат от компартии Павел Грудинин (около 11,5%).

Дале кандидаты расположились следующим образом: лидер ЛДПР Владимир Жириновский – чуть более 5%, Ксения Собчак – в районе 3,5%, Григорий Явлинский едва не дотягивает до 3%. Борис Титов смог собрать 1,48% голосов избирателей, Сергей Бабурин – 0,99%, Максим Сурайкин – 0,72%.

В Санкт-Петербурге на втором месте также идет Павел Грудинин результат ниже, чем в Москве – 8,75%), за ним лидер ЛДПР – без малого 4,5%. А дочь бывшего мэра города Ксения Собчак в северной столице набирает 3,93%. За ней следуют Григорий Явлинский с показателем около 3%, Борис Титов с 1,5%, Сергей Бабурин – менее 1% и Максим Сурайкин, чей показательколеблется около с 0,65%.