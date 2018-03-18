"Нас ждет успех!": Путин обратился к народу

Президент России в ночь на понедельник посетил митинг-концерт на Манежной площади, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Глава государства поблагодарил сторонников за оказанную поддержку.

"Спасибо большое за поддержку кто в Москве и нашим сторонникам на всей территории огромной страны, спасибо большое за результат", – сказал Путин. По его словам, все, кто голосовал - это одна большая общая команда.

"Я вижу признание того, что сделано за последние годы, вижу надежду, что мы будем работать так же напряженно, ответственно и результативно", – обратился к сторонникам глава государства. Люди очень эмоционально, с бурей восторга отреагировали на слова президента. "Нас ждет успех!" – сказал Путин.

По его словам, важно сохранить единство. "Мы будем думать в нашей работе о будущем Родины и наших детей", – подчеркнул Путин, выразив слова благодарности своим сторонникам за поддержку.

"Россия" Россия Россия!" – трижды проскандировал президент вместе с собравшимися на митинг-концерт.

В России 18 марта состоялись седьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет. В избирательных бюллетенях было восемь кандидатов.

По данным Центризбиркома, на 22:55 по Москве подсчитано 39% голосов избирателей. Безоговорочно лидирует Владимир Путин – 74,6%, Павел Грудинин – 13,7%, а тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский – 6,5%. Явка составила 60,0%.