Путин набирает в 3,5 раза больше конкурентов

После обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным ЦИК, он набирает 76,65% голосов. Кандидат от компартии Павел Грудинин занимает второе место с показателем 11,82%, на третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,68%). Итоги голосования на выборах президента еще окончательно не подведены в 17 субъектах Федерации. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным Центральной избирательной комиссии, в 68 регионах в систему ГАС "Выборы" введены данные 100% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. В оставшихся 17 регионах обработка результатов продолжается. В Москве по состоянию обработано более 98% протоколов, в городе на Неве – почти 98%, в Ленинградской области – свыше 98%. Порхожие показатели в Ивановской области, где уже учтены данные более 99 % участков и в Калужской области (более 99,8%).



По данным ЦИК, в целом по России после обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин побеждает с результатом 76,65% голосов. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8%), на третьем месте – кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (почти 5,7%).

Далее кандидаты расположились следующим образом. На четвертом месте – Ксения Собчак (1,6%), затем следует Григорий Явлинский с результатом около т1%, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин (0,65% голосов). Отметим, что эти цифры могут еще измениться, но весьма незначительно фактически не сказавшись на итоговом результате. К этому времени известна явка почти во всех регионах. Она составила в среднем 67%.