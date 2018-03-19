Меркель получила удар от Путина

В Германии поздравляют президента России Владимира Путина с победой на выборах. Одними из первых с комментариями итогов голосования выступили в правой партии "Альтернатива для Германии", которая резко критикует канцлера Ангелу Меркель за ее внутреннюю и внешнюю политику.

"Мы поздравляем Владимира Путина с переизбранием на посту российского президента", – говорится в совместном заявлении сопредседателей "Альтернативы для Германии" Йорга Мойтена и Александера Гауланда. Политики пожелали главе российского государства успеха и политической осмотрительности.

Кроме того, лидеры партии заявили, что выступают за начало диалога с Москвой и возвращение отношений двух стран "в нормальное и конструктивное русло". Помимо прочего, это предполагает снятие экономических санкций, наносящих ущерб двусторонним связям, добавили политики.

Владимира Путина поздравили и в альянсе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) – правящего германского политического объединения, которое возглавляется канцлером Ангелой Меркель. В заявлении звучит призыв к Москве улучшить отношения с западными странами. В ответ Берлин готов поддержать модернизацию экономики России.





"Альтернатива для Германии" – консервативная партия, критикующая внутреннюю и внешнюю политику Ангелы Меркель. На парламентских выборах в сентябре прошлого года партия неожиданно для многих набрала 12,6% голосов избирателей и стала четвертой силой в Бундестаге. "Альтернативщики" выступают за ужесточение государственной миграционной политики, снятие экономических санкций и укрепление отношений с Москвой.

Победа Путина, который довольно популярен в Германии, может привести к усилению консервативных тенденций в немецкой общественно-политической жизни и укреплению позиций "Альтернативы". Меркель, позиции которой и без того слабы, это не сулит ничего хорошего.







В воскресенье, 18 марта, в России состоялись седьмые президентские выборы. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов. Избирательные участки были открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.

После обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин безоговорочно лидирует на выборах главы государства. По данным Центральной избирательной комиссии, он набирает 76,66% голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%). Явка превысила 67%.