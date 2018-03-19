"ЕР" внесла большой вклад в победу Путина

"Единая Россия" принимала активное участие в избирательной кампании Владимира Путина, оказывая помощь его штабу в подготовке наблюдателей и проводя мобилизацию своего электората во всех регионах. О вкладе партии в победу главы государства, а также о дальнейших планах единороссов рассказал на пресс-конференции секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

Он напомнил, что 14 января партия организовала и провела Единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина. В итоге их было собрано более 200 тысяч. "Во всех региональных штабах нашего кандидата активное участие принимали представители региональных и местных отделений", – отметил Турчак.

Кроме того, благодаря бдительности единороссов удалось выявить около тысячи случаев незаконной агитации. А в уличных акциях в рамках проекта "ЕР" "Уличная мобилизация" в поддержку кандидатуры главы государства участвовали более 580 тысяч россиян.

По мнению Турчака, проект показал достойный результат. "Около 11 миллионов были мобилизованы партией на избирательные участки", - уточнил секретарь Генсовета "Единой России". Созданная уникальная система дает возможность взаимодействовать со сторонниками по территориальному признаку, отметил он.

Достигнуть высокого результата на прошедших выборах помогло и определение территорий повышенного внимания. В их число были включены Новосибирск, Томск, Иркутск – всего 21 регион. За ними были закреплены опытные "партийные комиссары" из числа думских депутатов и руководителей ЦИКа. Этот шаг принес свои плоды: по оценке Турчака, Иркутск показал беспрецедентный уровень поддержки Владимира Путина.





Также единороссы оказывали помощь штабу главы государства в деле подготовки наблюдателей и членов избиркомов. Двухуровневое обучение под руководством специалистов из "ЕР" прошли 116 тысяч наблюдателей и 81 тысяча членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. "Ими в день голосования было внесено в Информационную систему "Вся Россия" порядка 11,5 тысячи сообщений о событиях, происходящих на избирательных участках. Из них как нарушения были квалифицированы около 600 сообщений", – рассказал Турчак.

В день выборов в 69 регионах прошло рейтинговое голосование по проектам модернизации общественных пространств. Этот вопрос останется и в дальнейшем на контроле партии, заявил секретарь Генсовета единороссов. "Партия привлекла 15 тысяч региональных и муниципальных депутатов", - уточнил политик.

Подводя итоги, Турчак заявил, что для "Единой России" прошедшая кампания стала подготовкой к предстоящим осенью 2018 года выборам глав регионов и депутатов местных законодательных собраний. "Президентскую кампанию мы рассматриваем как стартовую площадку, как повод для ревизии и мобилизации наших рядов в преддверии осеннего предвыборного цикла 2018 года и жизни партии на обозримую стратегическую перспективу", – подчеркнул он. Кроме того, "ЕР" намерена сформировать большой пакет нормативно-правовых актов по реализации послания главы государства Федеральному собранию, которое было оглашено в начале марта.





Накануне в России состоялись очередные президентские выборы. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов. Избирательные участки были открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.

В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги выборов. Действующий президент Владимир Путин набрал 76,6% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%). Явка превысила 67%. Окончательные итоги голосования станут известны в течение десяти дней.