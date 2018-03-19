Собчак сделала заявление о Путине после провала на выборах

"Не тот результат, о котором можно мечтать" – так кандидат в президенты России Ксения Собчак оценила итоги прошедших накануне, 18 марта, выборов главы государства. Светская львица дала интервью одному из телеканалов.

"Это не тот результат, о котором можно мечтать. Но я шла на выборы не ради результата, а ради того, чтобы сказать людям правду", - сказала телеведущая в эфире RT. По ее словам, она участвовала в предвыборной гонке для того, чтобы поднять тему коррупции. "Мне удалось сделать это довольно обстоятельно", – добавила светская львица.

Собчак подчеркнула, что ее результат больше, чем у других претендентов на высший государственный пост с либеральной повесткой. Вместе с тем кандидат от "Гражданской инициативы" предложила им объединиться на базе создаваемой ей партии.

Говоря непосредственно о процедуре голосования, Собчак заявила, что выборы прошли "достаточно честно". Телеведущая признала, что многие россияне действительно поддерживают Владимира Путина.

Напомним, Ксения Собчак объявила о своем намерении побороться за высший государственный пост в конце октября прошлого года. Выдвигаться светская львица решила от партии "Гражданская инициатива". Телеведущая шла на выборы с подчеркнуто либеральной программой, многие положения которой вызвали неприятие со стороны подавляющей части россиян.





Так, Собчак заявила, что Крым принадлежит Украине и судьбу полуострова необходимо решать на повторном референдуме после переговоров Москвы и Киева. Настоящий взрыв негодования наших граждан вызвали слова светской львицы: Россия сама виновата, что Запад ввел санкции.

Очередные президентские выборы состоялись в России в воскресенье, 18 марта. Они прошли в день четвертой годовщины воссоединения с Крымом. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов.

В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги. Действующий президент Владимир Путин набрал 76,6% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%). Явка на голосовании превысила показатели 2012 года и составила 67%.

Ксения Собчак набрала крайне малое количество голосов - 1,68%. Наибольшую поддержку светская львица получила в родном Санкт-Петербурге, где за нее отдали голоса 3,93% пришедших на избирательные участки жителей Северной столицы. Окончательные итоги выборов Центризбирком огласит в течение десяти дней.