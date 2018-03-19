Россия посадила ПАСЕ на голодный паек

В ПАСЕ считают последние центы и принимают решение заморозить бюджет. Организация признала, что без российских денег ей живется несладко.

ПАСЕ признала, что отказ России платить первую треть своего взноса за 2018 год стал причиной серьезных финансовых трудностей у организации. "Бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро. Организации пришлось заморозить его на 9%", – говорится в резолюции постоянной комиссии ПАСЕ. Выдержки из документа приводит РИА Новости.

В нем выражается озабоченность подобными сокращениями в бюджете, который и без того значительно ослаблен десятилетием ограничений. Нынешний его дефицит вызван во многом действиями самих европейских политиков.

Отношения России и Совета Европы уже несколько лет переживают непростой период. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014 году после событий в Крыму и на юго-востоке Украины. Тогда российских парламентариев лишили некоторых прав в ПАСЕ.

В конце 2017 года Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. А за два дня до президентских выборов в России большинство членов спецкомитета ПАСЕ высказались за восстановление диалога с Россией. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, уточнив при этом, что резолюции ПАСЕ, касающиеся российского Крыма, не будут исполнены никогда.

По словам парламентария, против восстановления прав России выступили лишь Украина, страны Прибалтики и Великобритания. Глава лондонской делегации при этом предложил исключить Россию даже из самой дискуссии по восстановлению в ПАСЕ в связи с делом Скрипаля.

Россия ежегодно вносила в казну Совета Европы порядка 30 миллионов евро и вместе с еще четырьмя крупнейшими плательщиками, фактически, содержала эту организацию.