Путин рассказал о тратах на оборону России

Президент России Владимир Путин рассказал о тратах из бюджета на оборону страны. "У нас запланировано снижение оборонных расходов и в этом году, и в следующем", – цитирует RT российского лидера. "Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы. Нам просто нужно некоторые вещи довести до логического завершения. Продолжить имеющиеся разработки, о которых я еще не говорил", – добавил он.

"Никакого увеличения здесь не будет, никакой гонки вооружений мы не допустим. У нас все есть. Мы надежно в этом смысле обеспечены", – подчеркнул президент.