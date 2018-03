Журналисты США отчитали Госдеп за неуважение к россиянам

Речь на брифинге шла о послании Владимира Путина Федеральному собранию. Корреспондентка телеканала "Россия 1" спросила, продолжит ли Белый дом взаимодействовать с Кремлем по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия после того, как российский президент рассказал о новейшем вооружении.

"Ваш вопрос: прекратим ли мы переговоры? Конечно, это беспокоит, когда видишь ролик, демонстрирующий, как российское правительство атакует США. Не думаю, что это конструктивно или ответственно. У меня все", – ответила представитель ведомства Хизер Науэрт.

Ответ удивил журналистку Первого канала. Она попыталась выяснить, где Науэрт разглядела атаку на Соединенные Штаты. Однако пресс-секретарь отвечать не пожелала. "Вы тоже из России? Понятно. Этим все сказано, идем дальше", – заявила представитель Госдепа.

За российских коллег вступилась сотрудница CNN – она напомнила Науэрт, что вопрос ей задают не российские чиновники, а журналисты. Пресс-секретарь сообщила, что телеканал RT и другие "так называемые новостные организации финансируются правительством России и получают от него указания". Науэрт пыталась сказать, что именно поэтому у нее "нет большой терпимости", но завершить фразу не успела, передает RT.

State Dept. spokesperson Heather Nauert dismisses questions from Russian reporters: "You’re from Russian TV too? Okay. Enough said, then." https://t.co/VtdqyQA9nk pic.twitter.com/9suCoX27QM