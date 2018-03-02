Почему послание Путина вызвало агрессию в США

Член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко пояснил, что в послании Владимира Путина Федеральному собранию вызвало агрессию на Западе. Эксперт уверен, что Пентагону пришлось успокаивать население США.



Специалист считает, что слова Путина имели серьезный психологический эффект. Что важно – достичь этого президенту удалось без угроз: его речь соответствовала всем стандартам дипломатического общения. Американские власти были вынуждены реагировать.

"Надо понимать, что заявления Пентагона направлены на то, чтобы снизить психологический эффект от выступления президента России Владимира Путина. Путин не угрожал Штатам, он всего лишь предупредил, что любые попытки США создать глобальную систему ПРО не приведут к успеху", – пояснил Коротченко. По его словам, президент России ясно дал понять: паритет в сфере ядерного вооружения сломлен не будет.

Эксперт уверен, что образцы оружия, которые продемонстрировал во время послания Путин, являются инновационными. Ни одна страна не сможет отразить подобный удар, передает РИА Новости.

Коротченко подчеркнул, что Россия показывает свои возможности только на видео, когда США ведут весьма агрессивную политику. "Пентагон на всех учениях последних лет реально отрабатывает планы применения ядерного оружия против России, в том числе и путем передачи тактического ядерного компонента в руки европейских стран – членов НАТО, союзников США. Поэтому вот это – безответственное поведение, прямо нарушающее ряд международных договоров, которые США подписали", – заключил специалист.

Прокомментировал послание Владимира Путина и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Он выразил уверенность, что новое оружие даст нашей стране невероятное преимущество.

"Радары – это средство обнаружения, разведки. Сами они противостоять не могут. Не существует противоракет и систем ПРО, которые могут перехватывать маневрирующие гиперзвуковые цели", – цитирует Мураховского НСН. Сбить такие ракеты не получится хотя бы потому, что это противоречит законам физики, уточнил он.

