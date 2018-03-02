Песков раскрыл истинный смысл послания Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил главный смысл вчерашнего послания Владимира Путина к Федеральному собранию. По словам представителя главы государства, лейтмотив его речи – идея технологического прорыва.

"Призываю обратить внимание на основную мысль послания – эта идея, о которой в самом начале акцентированно сказал президент, идея технологического прорыва", – сказал Песков в беседе с журналистами, подчеркнув, что влияния научно-технического прогресса не избежит ни одна страна в мире.

Он отметил, что государство, которое в качестве приоритета своего развития видит технологический прорыв во всех областях (видимо, имеется в виду Россия. – Прим. ред.), не может быть инициатором гонки вооружений.

Впрочем, на Западе изначально восприняли заявления российского лидера как вызов. По мнению тамошних СМИ, речь Путина и продемонстрированные им новейшие образцы вооружений являются сигналом для Соединенных Штатов.

Напомним, в четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Выступление главы государства разделилось на две части. В первой он определил основные приоритеты в социально-экономическом развитии, создании инфраструктуры и прочем. Второй час своей речи Путин посвятил демонстрации нового российского оружия.

Речь идет о стратегическом комплексе "Сармат", ракетах, летающих не по баллистической траектории, глубоководных беспилотных аппаратах, гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе "Кинжал" и так далее.

Представленные образцы являются уникальными и не имеют аналогов в мире, подчеркнул Путин, добавив, что против новейших отечественных разработок бессильна любая, даже самая современная противоракетная оборона.

Наличие такого оружия не означает нарушение паритета и баланса сил, полагает Песков. "У другой стороны также есть вооружение, от которого не способна защититься Россия. В этом и паритет, что является залогом того, что это оружие не будет применяться", – пояснил представитель президента.