Володин: США игнорируют межпарламентское общение

Диалог между Россией и миром не прекращается, в том числе, и на площадках межпарламентского сотрудничества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24". Единственной страной, игнорирующей общение, он назвал США.



Глава нижней палаты парламента принял участие в программе "Мнение" с Эвелиной Закамской, интервью записывалось спустя короткое время после того, как президент выступил с посланием Федеральному Собранию. Ведущая напомнила, что Владимир Путин пригласил все страны к честному и открытому диалогу и задала спикеру вопрос – может ли этот диалог получить новый импульс на площадках межпарламентского сотрудничества.

Этот диалог идет, ответил Володин и указал на то, что риторика в Европе постепенно меняется. Единственная страна, которая не участвует в межпарламентском общении – это США, напомнил спикер.

Володин указал на то, что Россия не по своей вине вот уже более двух лет не принимает участия в деятельности ПАСЕ – наша делегация была лишена права голоса в этой организации. "За это время треть судей в ЕСПЧ была избрана без нас и это оставит под вопрос легитимность принимаемых этой организацией решений", – заявил глава Думы.

Разговор о внешней политике коснулся и новых вооружений, которые были продемонстрированы во время речи президента. По мнению Володина, глава государства четко дал понять, что новое российское оружие должно гарантировать мир на планете. "Не мы приближаем ракеты к другим странам, а к нам приближают, в том числе, и систему ПРО в Польше и Румынии", – напомнил спикер.

НАТО все ближе подходит к границам России, при этом там утверждая, что думают о нашей безопасности.

Все это не может не беспокоить нас, мы должны делать все, чтобы сделать жизнь граждан безопасной, указал Володин.

Накануне, 1 марта президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Впервые это произошло не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а в выставочном зале Манеж. На больших экранах демонстрировалась инфографика и видео нового российского оружия. Выступление главы государство более 40 раз прерывалось аплодисментами.

Как писали Dni.Ru, ранее Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Путин лично координировал создание новых типов вооружения, продемонстрированных во время своего выступления.