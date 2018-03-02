Володин назвал рецепт борьбы с бедностью

Сокращать бедность необходимо не только путем выделения социальных пособий нуждающимся гражданам, но и созданием высокотехнологичных, эффективных рабочих мест. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя вчерашнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам председателя нижней палаты, депутаты активно работают над этим вопросом. Он напомнил, что некоторое время назад Госдума приняла инициированный главой государства законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с мая 2018 года. "Это решение коснется около четырех миллионов россиян", – сказал спикер в эфире программы "Мнение" с Эвелиной Закамской на телеканале "Россия 24".

Володин отметил, что от уровня МРОТ зависит зарплата во многих категориях, в том числе в бюджетной сфере. Ежегодный пересмотр размера прожиточного минимума будет влиять и на минимальный уровень оплаты труда, подчеркнул думский спикер.

Средства на повышение МРОТ обязательно будут выдаваться тем регионам, которые не могут самостоятельно решить этот вопрос, напомнил Володин слова главы государства.

Вместе с тем спикер подчеркнул, что необходимо думать не только о социальных пособиях, но и создавать высокотехнологичные рабочие места. "Чтобы и в промышленности эти вопросы решались эффективно", – добавил председатель Госдумы.

Государство, по его словам, должно помогать тем, кто не может позволить себе работать в этих отраслях. Кроме того, уверен председатель нижней палаты, над решением этой задачи должны активно работать регионы и муниципалитеты. "От слаженной работы всех зависит эффективное решение этой проблемы", – подчеркнул Володин.

Где взять деньги на снижение уровня бедности? Спикер уверен: Россия должна использовать те колоссальные возможности, которые предоставляет цифровая экономика.

"Президент говорил о формировании нового, передового, гибкого законодательства, которое бы опережало подходы других стран", - сказал парламентарий.

Законодатель напомнил, что нынешний российский бюджет лишь на 36% формируется за счет энергоносителей, а остальная часть – это поступления от других отраслей. "Хотя совсем недавно было наоборот, все говорили, что мы находимся в зависимости от нефтяной иглы", – отметил спикер.

За счет использования возможностей цифровой экономики, диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также создания большого количества рабочих мест в сфере предпринимательства, Россия может выйти на тот уровень роста внутреннего валового продукта (ВВП), который позволит реализовать крупные проекты в социальной сфере и победить бедность, заключил председатель нижней палаты.

Напомним, в четверг, 1 марта, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент затронул основные вопросы развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры, наметил главные цели на ближайшие годы.

Одна из главных тем – сокращение бедности. Снижение ее уровня в два раза за следующие шесть лет – именно такую задачу обозначил президент. "Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие – обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан", – сказал он.

Путин напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек – почти треть населения страны. Сегодня с такой проблемой сталкиваются 20 миллионов человек – уменьшение в два раза. "Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000 году, но тоже недопустимо много, даже некоторые работающие люди живут очень скромно", – подчеркнул глава государства.