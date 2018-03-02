Володин назвал послание Путина стратегическим

Спикер Госдумы высказал свое мнение о целях и задачах, которые поставил российский лидер, выступая с посланием Федеральному собранию. По словам Вячеслава Володина, речь Владимира Путина была стратегической, она задала ориентиры на десятилетие вперед.



В преддверии оглашения послания Федеральному собранию экспертное сообщество высказывало мнение, что нынешняя речь Владимира Путина может стать некоей программой на новый президентский срок. Однако, как считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, послание было более широким, став по-настоящему стратегическим документом.



По словам председателя нижней палаты парламента, в своей речи российский лидер озвучил цели и задачи, которые можно реализовать и за один год, и за три, и за пять. А есть, по его мнению, и такие цели, достижение которых выходит за пределы президентского срока (составляет в соответствии с Конституцией шесть лет – Прим. ред.).

Много задач, которые можно реализовать не менее чем за 10 лет, подчеркнул Вячеслав Володин, выступая в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил спикер Госдумы, президент не просто озвучил свой взгляд на проблемы и способы их решения, он представил свое обоснованное видение, "полностью подкрепленное цифрами и реальными сроками".

Вячеслав Володин особо отметил тот момент, что в своем послании Владимир Путин подчеркнул, что многие задачи надо решать здесь и сейчас, что, несомненно "потребует концентрации сил". Председатель нижней палаты уверен, что "если мы это не сделаем, нас не надо будет никому разрушать, мы превратимся в отсталую страну и сами разрушимся". Послание – это программа развития страны на 10-15 лет, заключил он.







Ранее Вячеслав Володин сообщил, что реализация положений послания потребует принятия как минимум 30 законопроектов. Сразу после выступления президента была создана рабочая группа, которая должна представить до 22 марта план законодательной реализации послания российского лидера.

Напомним, Владимир Путин обратился с посланием Федеральному Собранию накануне. Впервые оглашение документа проходило не в Георгиевском зале Кремля, а в Манеже.

