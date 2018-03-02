Зачем Пригожин зарегистрировал компанию из "списка Мюллера"
В соответствии с информацией, представленной в базе данных СПАРК, в Едином госреестре юридических лиц организация была зарегистрирована 27 февраля как ООО "Конкорд Кейтеринг". Главой компании и ее единственным владельцем обозначен Пригожин.
"США так будет проще бороться с теми воздушными шариками, которые они сами себе придумали", – приводит РБК слова бизнесмена.
В феврале 2018 года Минюст США обнародовал обвинительное заключение против 13 россиян. В их числе был и Пригожин.
Комиссия, которой руководит специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, обвинила их в якобы причастности к деятельности так называемой фабрики троллей. Американцы считают, что она будто бы влияла на политическую обстановку в США в разгар президентской кампании в 2016 году. Естественно, что никаких доказательств своих обвинений в Вашингтоне представить до сих пор не удосужились.
Список комиссии включает девять фирм из России. В их числе Агентство интернет-исследований, Concord Catering и Concord Management and Consulting LLC.
Наименование Concord Management and Consulting LLC – это перевод названия юридического лица "Конкорд менеджмент и консалтинг". Единственным его владельцем является Евгенией Пригожин, отмечает РБК. Компания занимается организацией питания на официальных приемах.
На своем интернет-портале организация называется Concord Catering. Однако до 27 февраля на территории России юридического лица с именем "Concord Catering" зарегистрировано не было.
Комментируя ситуацию, Евгений Пригожин отметил, что "с радостью готов оказать помощь американцам, если они хотят что-то найти". Именно по этой причине, подчеркнул предприниматель, он зарегистрировал "Concord Catering" – ранее не существовавшее лицо.
Пригожин подчеркнул, что дал указание зарегистрировать его для того, чтобы показать всю абсурдность ситуации, всю безосновательность обвинений, которые выдвинуты комиссией Мюллера. "Получается смешная ситуация: обвинения предъявлены к компании, которая появилась после выхода самого обвинения", – сказал предприниматель.
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