Зачем Пригожин зарегистрировал компанию из "списка Мюллера"

Российский предприниматель, фигурант дела о так называемом вмешательстве России в американские выборы Евгений Пригожин зарегистрировал компанию, которая входит в "список Мюллера". Организация никогда не существовала, но при этом упомянута в американском расследовании.

В соответствии с информацией, представленной в базе данных СПАРК, в Едином госреестре юридических лиц организация была зарегистрирована 27 февраля как ООО "Конкорд Кейтеринг". Главой компании и ее единственным владельцем обозначен Пригожин.

"США так будет проще бороться с теми воздушными шариками, которые они сами себе придумали", – приводит РБК слова бизнесмена.

В феврале 2018 года Минюст США обнародовал обвинительное заключение против 13 россиян. В их числе был и Пригожин.

Комиссия, которой руководит специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, обвинила их в якобы причастности к деятельности так называемой фабрики троллей. Американцы считают, что она будто бы влияла на политическую обстановку в США в разгар президентской кампании в 2016 году. Естественно, что никаких доказательств своих обвинений в Вашингтоне представить до сих пор не удосужились.

Список комиссии включает девять фирм из России. В их числе Агентство интернет-исследований, Concord Catering и Concord Management and Consulting LLC.

Наименование Concord Management and Consulting LLC – это перевод названия юридического лица "Конкорд менеджмент и консалтинг". Единственным его владельцем является Евгенией Пригожин, отмечает РБК. Компания занимается организацией питания на официальных приемах.

На своем интернет-портале организация называется Concord Catering. Однако до 27 февраля на территории России юридического лица с именем "Concord Catering" зарегистрировано не было.

Комментируя ситуацию, Евгений Пригожин отметил, что "с радостью готов оказать помощь американцам, если они хотят что-то найти". Именно по этой причине, подчеркнул предприниматель, он зарегистрировал "Concord Catering" – ранее не существовавшее лицо.

Пригожин подчеркнул, что дал указание зарегистрировать его для того, чтобы показать всю абсурдность ситуации, всю безосновательность обвинений, которые выдвинуты комиссией Мюллера. "Получается смешная ситуация: обвинения предъявлены к компании, которая появилась после выхода самого обвинения", – сказал предприниматель.



