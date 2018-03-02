Путин рассказал о своей мечте

Президент России Владимир Путин, выступая на V Медиафоруме "Правда и справедливость" в Калининграде ответил на вопрос. есть ли у него заветная мечта. "Ну, нет, вы знаете, ведь каждый из нас, мы живем, мы работаем, мы ставим перед собой какие-то цели, у меня известная работа, и цель понятная, я хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной и устремленной вперед", – цитирует телеканал "360" российского лидера. Зал после его слов взорвался аплодисментами.