Трамп показал Путину свое плохое воспитание

Дональд Трамп не планирует звонить Владимиру Путину. Итоги выборов в России стали для Вашингтона вполне ожидаемыми, и особых поводов для поздравлений в Белом доме не видят.

Журналисты пытались выяснить, как отнесся американский президент к победе Владимира Путина на выборах в России. Пул представителей СМИ летел вместе с лидером США в Манчестер на борту номер один.

Отдувался за Дональда Трампа заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. "Мы не удивлены итогами выборов. Мы будем работать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и мы заставим Россию заплатить высокую цену в тех случаях, когда она угрожает нашим интересам. Но мы также изучаем возможности для совместной деятельности, когда это отвечает нашим интересам", – заявил заместитель пресс-секретаря. Он добавил, что звонок Владимиру Путину в планах Дональда Трампа не значится, передает РИА Новости.

Напомним, что полтора года назад, когда Дональд Трамп победил на выборах президента США, российский лидер направил ему поздравительную телеграмму.

Не пожелав поздравить Путина с победой на президентских выборах, Трамп продемонстрировал свое недовольство политикой России, отметил политолог Павел Святенков. Это не означает, что Запад не признал итоги выборов – напротив, западные лидеры в своих заявлениях выражают готовность работать с Россией по интересующим их вопросам. Тот же Трамп сказал, что в делах, касающихся американских национальных интересов, сотрудничество с Россией будет продолжаться.

Отказ от поздравления следует рассматривать как символ охлаждения. "Отношения между Западом и Россией остаются очень плохими, поэтому с точки зрения протокола некоторые западные лидеры воздерживаются от поздравлений", – сказал политолог.

Тем не менее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили Владимира Путина с победой на выборах. Меркель в телеграмме написала о важности "продолжения диалога и поддержания отношений" между Россией и Германией и пожелала успеха в решении задач. Макрон также пожелал переизбранному президенту успехов в модернизации политики, демократии, экономики и социальной сферы.

Накануне ЦИК огласил предварительные итоги выборов президента России после обработки 99,84% бюллетеней. За действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 76,66% избирателей, на втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. Третье место занял кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,66% голосов.