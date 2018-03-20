Украина готовится к войне с Венгрией

Венгрия возмущена планами Минобороны Украины восстановить военный гарнизон в Закарпатье. Будапешт считает такие действия Киева угрожающими.

По планам Киева, батальон численностью 800 бойцов должен быть расквартирован в городе Берегово в Закарпатье. Минобороны Украины объясняет этот шаг необходимостью "защиты территориальной целостности". Такая формулировка вызывает беспокойство венгерских властей.

"Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным. Именно поэтому Венгрия выступает категорически против этого", – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Закарпатская область Украины – центр венгерской общины, этнические венгры составляли до 12% населения региона. В некоторых школах преподавание велось на венгерском языке. Напряженность в отношениях между странами возникла после принятия Киевом закона об образовании, который, среди прочего, сокращает возможность обучения на других языках.

Не только Россия, но и европейские страны – в том числе Венгрия и Румыния – заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. Кроме того, он нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

В декабре 2017 года украинский министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что численность венгров на Украине начинает сокращаться. По его словам, в Закарпатье проживают менее 100 тысяч человек, и люди "покидают регион".

В свою очередь Венгрия в октябре 2017 года наложила вето на проведение саммита Украины и НАТО. А ранее в Будапеште заявили, что инициируют пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за украинского закона об образовании, передает РИА Новости.