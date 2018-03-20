Путин подал Порошенко сигнал через Крым
"92% крымчан и севастопольцев, проголосовавших за Владимира Путина, – явный сигнал всем политикам на Украине и в мире о необходимости видеть реалии", – сказал он. Азаров подчеркнул, что результат главы государства в Крыму практически совпадает с итогами мартовского референдума 2014 года.
По его словам, даже если бы в бюллетенях была фамилия Порошенко, никто бы из крымчан за нынешнего лидера Незалежной не проголосовал. "И это правда, нравится она кому-то или нет", – добавил бывший глава украинского кабмина.
Результат Путина, который набрал более 76% голосов в целом по стране, свидетельствует об одобрении жителями полуострова нынешнего внутри и внешнеполитического курса, сказал Азаров. Он отметил, что россияне сплотились вокруг национального лидера на фоне угроз со стороны Запада, причем многие помнят, как с помощью западных лидеров произошел распад СССР.
Напомним, что 18 марта в России прошли выборы президента.
Крымчане впервые участвовали в голосовании. 19 марта Центральная избирательная
комиссия огласила предварительные итоги. Действующий глава
государства Владимир Путин набрал 76,6% голосов. На полуострове за
президента проголосовали более 90% избирателей.
Явка превысила 67%.
В связи с выборами в Крыму президент Украины Петр Порошенко устроил истерику, заявив, что голосование на полуострове якобы нарушает "международный мир и безопасность". Жители региона, по словам лидера Незалежной, могут выбирать только украинского президента.
Однако мнение Порошенко жителей полуострова совершенно не волнует. Высокая явка и впечатляющие результаты Путина в очередной раз подтверждают: крымчане ощущают себя неотъемлемой частью России.
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