Поддержка президента России Владимира Путина на недавних выборах главы государства в Крыму – "явный сигнал" для украинских и зарубежных политиков. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

"92% крымчан и севастопольцев, проголосовавших за Владимира Путина, – явный сигнал всем политикам на Украине и в мире о необходимости видеть реалии", – сказал он. Азаров подчеркнул, что результат главы государства в Крыму практически совпадает с итогами мартовского референдума 2014 года.

По его словам, даже если бы в бюллетенях была фамилия Порошенко, никто бы из крымчан за нынешнего лидера Незалежной не проголосовал. "И это правда, нравится она кому-то или нет", – добавил бывший глава украинского кабмина.

Результат Путина, который набрал более 76% голосов в целом по стране, свидетельствует об одобрении жителями полуострова нынешнего внутри и внешнеполитического курса, сказал Азаров. Он отметил, что россияне сплотились вокруг национального лидера на фоне угроз со стороны Запада, причем многие помнят, как с помощью западных лидеров произошел распад СССР.

Напомним, что 18 марта в России прошли выборы президента. Крымчане впервые участвовали в голосовании. 19 марта Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,6% голосов. На полуострове за президента проголосовали более 90% избирателей. Явка превысила 67%.







В связи с выборами в Крыму президент Украины Петр Порошенко устроил истерику, заявив, что голосование на полуострове якобы нарушает "международный мир и безопасность". Жители региона, по словам лидера Незалежной, могут выбирать только украинского президента.

Однако мнение Порошенко жителей полуострова совершенно не волнует. Высокая явка и впечатляющие результаты Путина в очередной раз подтверждают: крымчане ощущают себя неотъемлемой частью России.