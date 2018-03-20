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Политика

Путин подал Порошенко сигнал через Крым

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Dni.Ru
Поддержка президента России Владимира Путина на недавних выборах главы государства в Крыму – "явный сигнал" для украинских и зарубежных политиков. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.
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"92% крымчан и севастопольцев, проголосовавших за Владимира Путина, – явный сигнал всем политикам на Украине и в мире о необходимости видеть реалии", – сказал он. Азаров подчеркнул, что результат главы государства в Крыму практически совпадает с итогами мартовского референдума 2014 года.

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По его словам, даже если бы в бюллетенях была фамилия Порошенко, никто бы из крымчан за нынешнего лидера Незалежной не проголосовал. "И это правда, нравится она кому-то или нет", – добавил бывший глава украинского кабмина.

Результат Путина, который набрал более 76% голосов в целом по стране, свидетельствует об одобрении жителями полуострова нынешнего внутри и внешнеполитического курса, сказал Азаров. Он отметил, что россияне сплотились вокруг национального лидера на фоне угроз со стороны Запада, причем многие помнят, как с помощью западных лидеров произошел распад СССР.

Напомним, что 18 марта в России прошли выборы президента. Крымчане впервые участвовали в голосовании. 19 марта Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,6% голосов. На полуострове за президента проголосовали более 90% избирателей. Явка превысила 67%.


В связи с выборами в Крыму президент Украины Петр Порошенко устроил истерику, заявив, что голосование на полуострове якобы нарушает "международный мир и безопасность". Жители региона, по словам лидера Незалежной, могут выбирать только украинского президента.

Однако мнение Порошенко жителей полуострова совершенно не волнует. Высокая явка и впечатляющие результаты Путина в очередной раз подтверждают: крымчане ощущают себя неотъемлемой частью России.

Автор: Иван Поляков20 марта 2018, 11:16

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