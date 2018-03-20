Володин: Путин – это преимущество России

Возросший уровень поддержки Владимира Путина на выборах главы государства за рубежом показывает, что для них он и Россия – одно и то же. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"То, что результат принес такую поддержку нашему президенту, – это, конечно, показатель того, что граждане России, проживающие на территории США, Великобритании, Франции, понимают, что, делая свой выбор в поддержку президента Путина, они поддерживают Россию", – сказал глава нижней палаты парламента. Володин вновь обратил внимание на то, что за рубежом граждане приходили на избирательные участки и отдавали голоса за Путина, несмотря на давление, которому они подвергаются в первую очередь, потому что проживают на территории этих стран. "Наши граждане сделали свой выбор и показали всему миру, что Путин – это преимущество России", – заключил он.

Прошедшие 18 марта выборы эксперты уже называют рекордными по всем направлениям, в том и числе по голосованию за рубежом. Согласно данным ЦИК, явка среди россиян, находящихся за границей, составила 98%. При этом действующий президент победил практически на всех участках, расположенных за пределами России. В целом по всем зарубежным участкам Путин набрал 84,7% голосов, в Берлине его поддержали 82,1% избирателей, в Париже – 61,3%, в Нью-Йорке за президента проголосовали 63,1% пришедших на участки россиян.

По последним данным Центризбиркома, Владимир Путин получил 76,69% голосов избирателей, коммунист Павел Грудинин заручился поддержкой 11,77% граждан, а бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 5,65% голосов. У Ксении Собчак – 1,68% поддержки избирателей, пришедших на выборы, Григорий Явлинский получил 1,05% голосов, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не смогли выйти за однопроцентный рубеж.