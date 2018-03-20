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Политика

Володин: Абсолютная победа Путина закономерна

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Результаты президентских выборов говорят об абсолютной поддержке Владимира Путина со стороны граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такой результат (более 76,6 % голосов избирателей) является показателем того, что люди видят то, что уже сделал российский лидер, и понимают, в каком направлении будет в будущем развиваться страна. 

Продолжение: Как Путин поступит с Собчак после победы на выборах
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По словам Вячеслава Володина, результат Владимира Путина на президентских выборах – это показатель абсолютной поддержки курса российского лидера. Она не случайна, подчеркнул председатель нижней палаты парламента, отметив, что результат выборов – это оценка его труда.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Те, кто отдал голоса за действующего главу государства, верят, что именно с ним страна будет развиваться, сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24". По словам думского спикера, Владимир Путин предложил программу реального улучшения жизни сограждан. Кроме того, свою роль сыграл и тот фактор, что в последнее время Россия оказалась под серьезным давлением стран Запада.

В то же время, сказал председатель нижней палаты, люди пришли на выборы потому, что среди кандидатов "есть, за кого голосовать". Есть тот человек, ради которого надо было прийти и отдать свой голос, подчеркнул он. Гражданская позиция – это, несомненно, важно, заметил спикер Госдумы но если нет того, кого хочется поддерживать, вряд ли явка была именно такой (свыше 67% – Прим. ред.).

"Путин – это преимущество России по сравнению с другими странами".

Вячеслав Володин ответил и тем, кто в ходе президентской кампании говорил, что выбирать не из кого. Выбор всегда есть, подчеркнул он. Председатель нижней палаты парламента напомнил, что нередко слышатся возгласы, что, дескать, в качестве достойного кандидата Владимиру Путину может быть только он сам. Но таких политиков не бывает много, заметил Володин.

По его словам, 76% голосов, набранных российским лидером на выборах 18 марта, – это взгляд в будущее. Такая поддержка возможна лишь тогда, когда люди видят, что делается и верят в то, что будет делаться, уверен Вячеслав Володин. Он напомнил, что в предвыборной гонке участвовали восемь кандидатов, которые и близко не заручились такой поддержкой со стороны избирателей.

Спикер Госдумы отдельно отметил активность сограждан при голосовании за рубежом, которая, как сказал он, "в разы превышала предыдущую". Наши граждане пришли, выстояли в очереди, поддержали президента Путина, потому что они считают, что Путин – это Россия, заявил Вячеслав Володин.

Отдельно он остановился на ситуации на Украине, где не было сделано ничего для того, чтобы находящиеся там граждане России могли сделать свой выбор. Запрет украинских властей голосовать на выборах – это показатель того, что Киев  понимает, что поддержка Путина была бы еще большей, чем в западных странах, что шло бы в разрез с риторикой украинских властей.

"Это для них было недопустимо. Поэтому они взяли и запретили, нарушив все международные нормы".

В своем выступлении спикер Госдумы обратил внимание и на недавнее послание президента Федеральному Собранию. Он в очередной раз подчеркнул, что все необходимые для его реализации шаги будут депутатами сделаны. Для этого уже сформирована межфракционная рабочая группа, которая до 22 марта должна представить план законодательного обеспечения реализации послания. Вячеслав Володин выразил уверенность, что до конца года необходимые изменения будут приняты.

Напомним, по последним данным Центризбиркома, Владимир Путин набрал 76,6% голосов. На втором месте идет кандидат от компартии Павел Грудинин (около 11,8%), Бронза – у бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского (в районе 5,6%). Явка на голосовании составила свыше 67%.

Автор: Дмитрий Куклин20 марта 2018, 20:59

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