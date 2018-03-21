У больного раком Маккейна случился приступ из-за победы Путина

Американский сенатор Джон Маккейн, известный своей антироссийской риторикой, жестко раскритиковал президента США. Приступ агрессии у политика случился после звонка Дональда Трампа Владимиру Путину.

Республиканец опубликовал разгромное заявление на своем официальном сайте. В послании Маккейн обрушился на Трампа за то, что американский лидер поздравил нашего президента с победой на минувших выборах.

По его мнению, своим поступком глава США "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны". "Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах", – цитирует Маккейна телеканал "360".

Напомним, 80-летний политик более полугода борется с раком. Злокачественную опухоль в его мозгу нашли в начале лета, во время операции по удалению гематомы под глазом. Врачи утверждают, что прогнозы на выздоровление крайне неутешительные – до 14%.





Советники президента США Дональда Трампа также были против поздравления Владимира Путина, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного инсайдера. Сообщается, что главе американского государства несколько раз представляли написанные от руки материалы с пометками большими буквами "не поздравлять".

Помощники убеждали американского лидера обсудить в ходе телефонного разговора отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Пресс-служба Белого дома отказалась комментировать информацию о материалах, предоставленных Трампу.