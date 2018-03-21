Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту
Известный своей русофобской риторикой американский сенатор Джон Маккейн вдруг стал переживать за россиян. Он считает, что граждан России оскорбил Дональд Трамп, поздравив Владимира Путина с победой на президентских выборах. Маккейн уверен, что россиянам "было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны". А Трамп в этой ситуации "не выступил лидером свободного мира".
Однако Маккейн критикует, а караван идет. Заявления сенатора мало кого волнуют и вряд ли что-то изменят. У Владимира Путина и Дональда Трампа нет личной неприязни, эти два лидера относятся друг к другу с уважением, а значит, готовы сотрудничать, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Путин и Трамп всегда общались нормально. Просто для Трампа вопрос номер один – окончание расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп опасается, что какие-либо его движения в сторону России могут ему повредить. А Трамп не хочет, чтобы ему что-то повредило, он хочет закончить эпопею с расследованием против него", – цитирует эксперта РИА ФАН. Брутер уверен, что контакты между Путиным и Трампом будут – вопрос в том, каким окажется результат.
Критика со стороны Маккейна может быть вызвана тем, что Трамп поступил не так, как ожидали в американских политических кругах, считает американист Арег Галстян. "Ранее Трамп говорил, что не собирается звонить. Мол, исход президентских выборов им был давно понятен, и поздравлять не с чем. К тому же, пока пытаются прояснить ситуацию в отношении Скрипаля в Лондоне, Трамп поддержал позицию Великобритании. А в итоге сделал совершенно наоборот. Но это в его духе. А Маккейн и сенатор Марко Рубио всегда критикуют Трампа – говорят, что он слишком мягок в отношении России", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
#Трамп поздравил Путина, несмотря на советы помощников https://t.co/DnpiXWahH1 #Путин #США #Россия #Выборы pic.twitter.com/GuxSOppFQM— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 21 марта 2018 г.
Президент США Дональд Трамп с запозданием на сутки позвонил Владимиру Путину и поздравил его с избранием на пост главы государства. Как сообщили в Кремле, лидеры России и США обсудили сотрудничество между странами и высказались за развитие взаимодействия, в частности в вопросах стратегической безопасности и борьбы с терроризмом. Белый дом также с удовлетворением оценил результаты переговоров Путина и Трампа.
Выборы президента России прошли 18 марта. Убедительную победу одержал Владимир Путин. Он набрал более 76% голосов при явке избирателей около 65%. В абсолютных цифрах за Путина проголосовали почти 56 миллионов россиян.
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