Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту

Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Среда 21 марта
Лента новостей
14:08
Путь от одиночества к счастью общения
13:54
Посетитель кинотеатра случайно застрял под креслом и умер
13:43
Сердюков борется за многомиллионное наследство покалеченной любовницы Цывиной
13:36
Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз
13:26
В Москве появится новая пешеходная набережная
13:25
Уволен мэр Калининграда
13:20
Ученые: Всемирный потоп совсем близок
13:15
Забывчивая пенсионерка обвинила соседа в краже и угрожала топором
13:14
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
13:11
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
12:56
Три десятка школьников отравились газом под Москвой
12:51
Распутина грязно выругалась из-за пропавшей дочери
12:39
Басков объявил о дочери от Лопыревой
12:30
Российская школьница ранила семерых одноклассников из пистолета
12:28
Украинские вымогатели напали на Россию
12:18
У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги
12:13
Почувствуй себя нищим: раскрыты зарплаты Дзюбы и Кокорина
11:55
"Он для нее как кошелек с деньгами": звезда "Дома-2" о тайном романе Кориковой
11:42
Infiniti Q60: бесконечная красота
11:23
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
11:00
Голливудский актер застрелил жену в торговом центре
10:51
Пресняков коснулся груди Бузовой и рассказал о считаных днях
10:46
В семье Максаковой новые неприятности
10:23
ЦБ забрал лицензию еще одного банка
10:17
Российским автомобилистам разрешили водку
10:07
Ученые синтезировали новую форму жизни
09:40
Красноярский маньяк убил возлюбленную и сварил ее сердце
09:35
Что поможет продлить среднюю продолжительность жизни
09:29
Певец Леонид Агутин: Я был в секте
09:25
Жена известного хоккеиста трагически потеряла сына
09:04
Трепещи, Европа: уральский "Терминатор" показан на видео
08:58
Борисов открыл рот от признаний отца отравленного в Британии предателя
08:42
Отчаявшаяся Зудина бросилась за помощью к ведьме
08:23
В московском метро в утренний час пик встали поезда
08:16
Известный миллиардер умер в возрасте 91 года
21:55
Бородина поиздевалась над разведенкой Бузовой
21:46
Москвичку пришибло глыбой льда (видео)
21:30
Фракция "ЕР" запустила два Telegram-канала
21:12
Безумные регионы: в Татарстане зэк-насильник зашил себе рот
20:56
Устроивший бойню в школе подросток скончался
20:36
Алла Пугачева: Я очень боюсь
20:22
Престарелый Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской
19:53
Опухшая Бузова перепугала народ
19:44
Умер бывший глава МВД Виктор Ерин
19:34
Россиян атаковала новая вспышка гриппа
19:26
Бывшим любовником Максаковой заинтересовался Интерпол
19:06
После обрушения дома в Мурманске возбудили дело
18:40
Малахов вывел на чистую воду внебрачную дочь Абдулова
18:34
К чему снится кровотечение
17:55
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
17:51
Известного актера объявили в розыск за избиение любовницы
17:38
Главный рецепт для красивой кожи
17:32
Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае
17:26
В Мурманске обрушилась многоэтажка
16:58
Врага Путина задушили во время секса с юным любовником
16:44
По ЧМ-2018 в России нанесли новый удар
16:27
Ученые научились контролировать желания людей?
16:22
"Злобные дебилы" Макаревича и зеркало
16:16
В Госдуме появится биометрическая регистрация депутатов
16:13
Под Москвой случилось смертельное ДТП
16:05
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
16:02
Неизвестный устроил стрельбу в школе
16:01
Беременная Кирстен Данст стала похожа на пугало
15:57
Медики объявили виагру убийцей рака
15:51
Дерзкая Семенова после развода сбежала в Израиль
15:50
Депутаты Госдумы будут больше работать в регионах
15:45
В Кремле состоится Кубок мира по латиноамериканским танцам
15:35
У российских самолетов выявлены проблемы
15:22
У 44-летнего Кафельникова роман с двойником Курниковой
15:14
В Подмосковье хаски забрался на дерево в погоне за котом
14:46
В России стремительно дешевеют старые iPhone
14:39
Водитель-наркоман убил 21-летнюю россиянку
14:38
Тренер Чайковская недовольна победой Загитовой на Олимпиаде
14:34
"Аэрофлот" опроверг сообщение об опьянении пилота
14:32
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
14:16
Под Москвой 39-летний мужчина избил и ограбил соседку по коммуналке
14:12
"Готов стрелять": надпись на теле участника группы Дятлова ошеломила
14:05
"Стало невозможно с этим жить": Фадеев рассказал о чувствах к Бузовой
13:41
Володин: Атаки на Россию сплотили народ вокруг Путина
13:39
Собака с человеческим лицом шокировала интернет (видео)
13:37
Футболист Александр Самедов станет отцом в третий раз
13:37
Мертвый Каддафи выдал черную метку Саркози
13:33
Меланья Трамп оконфузилась перед журналистами
13:32
Новый участок желтой линии метро откроется летом
13:17
Основные ошибки мужчин на сайтах знакомств
13:11
В Прикамье лисица ограбила рыбака (видео)
13:11
Бывшая жена проболталась о черной зависти Джигарханяна к Табакову
13:04
Песков заступился за оскандалившегося Макаревича
13:00
Известный советский хоккеист умер в Москве
12:52
Ученые доказали пользу голодания
12:49
Почему женщины-начальницы становятся стервами
12:38
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
12:38
Калашникова заявила о рождении второго ребенка
12:22
Секс-видео пилотов и стюардесс взбудоражило Сеть
12:22
В Дубае арестовали выжившую после схватки с маньяком россиянку
12:16
5 негативных сторон работы модели
12:14
Россияне спасли застрявшую в сугробе лошадь
12:09
Больная раком дочь – Хакамаде: Мама, пора мне на небо
12:06
Трамп поквитался с Путиным за свою слабость
11:58
По Подмосковью в одних трусах бродили темнокожие проститутки (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уехавший в Америку Макаревич назвал россиян злобными дебилами
Бывшая жена проболталась о черной зависти Джигарханяна к Табакову
Оскорбленные россияне погнали предателя Макаревича
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
Ненакрашенная Бузова показала интимное фото из бани
Политика

Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Steffen Kugler
Джон Маккейн вне себя: Дональд Трамп посмел поздравить с победой Владимира Путина. Американская элита возмущена поступком президента США, ведь он поступил не так, как от него ожидали.
прочитано 2265 раз

Известный своей русофобской риторикой американский сенатор Джон Маккейн вдруг стал переживать за россиян. Он считает, что граждан России оскорбил Дональд Трамп, поздравив Владимира Путина с победой на президентских выборах. Маккейн уверен, что россиянам "было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны". А Трамп в этой ситуации "не выступил лидером свободного мира".

ПО ТЕМЕ

У больного раком Маккейна случился приступ из-за победы Путина

Трамп помогает национализировать российскую бизнес-элиту

 Выборы президента-2018

Сюжеты Выборы президента-2018

Однако Маккейн критикует, а караван идет. Заявления сенатора мало кого волнуют и вряд ли что-то изменят. У Владимира Путина и Дональда Трампа нет личной неприязни, эти два лидера относятся друг к другу с уважением, а значит, готовы сотрудничать, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Путин и Трамп всегда общались нормально. Просто для Трампа вопрос номер один – окончание расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп опасается, что какие-либо его движения в сторону России могут ему повредить. А Трамп не хочет, чтобы ему что-то повредило, он хочет закончить эпопею с расследованием против него", – цитирует эксперта РИА ФАН. Брутер уверен, что контакты между Путиным и Трампом будут – вопрос в том, каким окажется результат.

Критика со стороны Маккейна может быть вызвана тем, что Трамп поступил не так, как ожидали в американских политических кругах, считает американист Арег Галстян. "Ранее Трамп говорил, что не собирается звонить. Мол, исход президентских выборов им был давно понятен, и поздравлять не с чем. К тому же, пока пытаются прояснить ситуацию в отношении Скрипаля в Лондоне, Трамп поддержал позицию Великобритании. А в итоге сделал совершенно наоборот. Но это в его духе. А Маккейн и сенатор Марко Рубио всегда критикуют Трампа – говорят, что он слишком мягок в отношении России", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп с запозданием на сутки позвонил Владимиру Путину и поздравил его с избранием на пост главы государства. Как сообщили в Кремле, лидеры России и США обсудили сотрудничество между странами и высказались за развитие взаимодействия, в частности в вопросах стратегической безопасности и борьбы с терроризмом. Белый дом также с удовлетворением оценил результаты переговоров Путина и Трампа.

Выборы президента России прошли 18 марта. Убедительную победу одержал Владимир Путин. Он набрал более 76% голосов при явке избирателей около 65%. В абсолютных цифрах за Путина проголосовали почти 56 миллионов россиян.

Автор: Андрей Евлампиев21 марта 2018, 11:45

Политика

Как Путин поступит с Собчак после победы на выборах
В деле предателя Скрипаля появился неожиданный след
Украина готовится к войне с Венгрией
Российские дипломаты показали спину хамке Мэй

Шоу-бизнес

Сердюков борется за многомиллионное наследство покалеченной любовницы Цывиной
Обездвиженного Табакова после инфаркта заперли с покойником
50-летняя Стриженова сообщила о беременности
Распутина грязно выругалась из-за пропавшей дочери

Проишествия

Врага Путина задушили во время секса с юным любовником
Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае
Красавицу-россиянку изнасиловал дворник элитного отеля на Сейшелах
В Ульяновске мать зарезала троих детей и покончила с собой

Lifestyle

В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Шоу-бизнес

Распутина грязно выругалась из-за пропавшей дочери

Певица послала любопытного журналиста

Общество

Борисов открыл рот от признаний отца отравленного в Британии предателя

Мужчина знает, кто убил его сына
Шоу-бизнес

Отчаявшаяся Зудина бросилась за помощью к ведьме

Ведунью актрисе посоветовала приятельница
Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин: Я был в секте

Артист откровенно рассказал о своей зависимости

Гороскоп

Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные

Фоторепортажи

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел
Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото

Спорт

Тренер Чайковская недовольна победой Загитовой на Олимпиаде
Медведеву заставили плакать из-за золотой медали
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
Самая красивая теннисистка и чемпион мира стали родителями

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане зэк-насильник зашил себе рот
В Подмосковье хаски забрался на дерево в погоне за котом
В Прикамье лисица ограбила рыбака (видео)
Безумные регионы: взбесившийся омич одним ударом убил мужчину из-за громкой музыки
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru