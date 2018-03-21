Матери Собчак выключили звук за нападки на Мединского

Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Среда 21 марта
Лента новостей
17:18
Победившая рак груди внучка Сталина стала ясновидящей
17:05
Под Белгородом героически погиб офицер
16:59
Журналист раскрыл жуткие подробности производства колбасы
16:29
Цирковой мюзикл "Алиса" возвращается на сцену
16:13
Спрятавшаяся от людей Нетребко: Могу быть "противненькой"
16:10
В Подмосковье произошел крупный пожар
16:04
Пассажир снял НЛО на смартфон из самолета (видео)
16:00
Наркотики и 4 попытки убить себя: Кафельникова раскрылась на "Пусть говорят"
15:49
Главные "хотелки" Киева
15:08
Уткин публично унизил Дзюбу
15:04
Красотка с обезображенной ногой стала супермоделью
14:54
Киев разорвал последний договор с Москвой
14:41
Панин с огромным долгом сбежал из России
14:38
17-летняя любовница разрушила семью Алексея Глызина
14:26
"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе
14:21
Родители полгода держали девочку в шкафу и насиловали ее
14:08
Путь от одиночества к счастью общения
13:54
Посетитель кинотеатра случайно застрял под креслом и умер
13:43
Сердюков борется за многомиллионное наследство покалеченной любовницы Цывиной
13:40
Обездвиженного Табакова после инфаркта заперли с покойником
13:36
Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз
13:26
В Москве появится новая пешеходная набережная
13:25
Уволен мэр Калининграда
13:20
Ученые: Всемирный потоп совсем близок
13:15
Забывчивая пенсионерка обвинила соседа в краже и угрожала топором
13:14
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
13:11
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
13:09
Пенсии россиян будут считать по-новому
13:06
50-летняя Стриженова сообщила о беременности
12:56
Три десятка школьников отравились газом под Москвой
12:51
Распутина грязно выругалась из-за пропавшей дочери
12:39
Басков объявил о дочери от Лопыревой
12:30
Российская школьница ранила семерых одноклассников из пистолета
12:28
Украинские вымогатели напали на Россию
12:18
У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги
12:13
Почувствуй себя нищим: раскрыты зарплаты Дзюбы и Кокорина
12:04
Азиза призналась в проблемах с алкоголем
11:55
"Он для нее как кошелек с деньгами": звезда "Дома-2" о тайном романе Кориковой
11:42
Infiniti Q60: бесконечная красота
11:23
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
11:00
Голливудский актер застрелил жену в торговом центре
10:51
Пресняков коснулся груди Бузовой и рассказал о считаных днях
10:46
В семье Максаковой новые неприятности
10:23
ЦБ забрал лицензию еще одного банка
10:17
Российским автомобилистам разрешили водку
10:07
Ученые синтезировали новую форму жизни
09:40
Красноярский маньяк убил возлюбленную и сварил ее сердце
09:35
Что поможет продлить среднюю продолжительность жизни
09:29
Певец Леонид Агутин: Я был в секте
09:25
Жена известного хоккеиста трагически потеряла сына
09:04
Трепещи, Европа: уральский "Терминатор" показан на видео
08:58
Борисов открыл рот от признаний отца отравленного в Британии предателя
08:42
Отчаявшаяся Зудина бросилась за помощью к ведьме
08:23
В московском метро в утренний час пик встали поезда
08:16
Известный миллиардер умер в возрасте 91 года
21:55
Бородина поиздевалась над разведенкой Бузовой
21:46
Москвичку пришибло глыбой льда (видео)
21:30
Фракция "ЕР" запустила два Telegram-канала
21:12
Безумные регионы: в Татарстане зэк-насильник зашил себе рот
20:56
Устроивший бойню в школе подросток скончался
20:36
Алла Пугачева: Я очень боюсь
20:22
Престарелый Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской
19:53
Опухшая Бузова перепугала народ
19:44
Умер бывший глава МВД Виктор Ерин
19:34
Россиян атаковала новая вспышка гриппа
19:26
Бывшим любовником Максаковой заинтересовался Интерпол
19:06
После обрушения дома в Мурманске возбудили дело
18:40
Малахов вывел на чистую воду внебрачную дочь Абдулова
18:34
К чему снится кровотечение
17:55
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
17:51
Известного актера объявили в розыск за избиение любовницы
17:38
Главный рецепт для красивой кожи
17:32
Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае
17:26
В Мурманске обрушилась многоэтажка
17:11
МИД Чехии вызвал посла России
16:58
Врага Путина задушили во время секса с юным любовником
16:44
По ЧМ-2018 в России нанесли новый удар
16:27
Ученые научились контролировать желания людей?
16:22
"Злобные дебилы" Макаревича и зеркало
16:16
В Госдуме появится биометрическая регистрация депутатов
16:13
Под Москвой случилось смертельное ДТП
16:05
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
16:02
Неизвестный устроил стрельбу в школе
16:01
Беременная Кирстен Данст стала похожа на пугало
15:57
Медики объявили виагру убийцей рака
15:51
Дерзкая Семенова после развода сбежала в Израиль
15:50
Депутаты Госдумы будут больше работать в регионах
15:45
В Кремле состоится Кубок мира по латиноамериканским танцам
15:35
У российских самолетов выявлены проблемы
15:28
Российские дипломаты показали спину хамке Мэй
15:22
У 44-летнего Кафельникова роман с двойником Курниковой
15:14
В Подмосковье хаски забрался на дерево в погоне за котом
14:46
В России стремительно дешевеют старые iPhone
14:39
Водитель-наркоман убил 21-летнюю россиянку
14:38
Тренер Чайковская недовольна победой Загитовой на Олимпиаде
14:34
"Аэрофлот" опроверг сообщение об опьянении пилота
14:32
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
14:26
Володин: Путин – это преимущество России
14:16
Под Москвой 39-летний мужчина избил и ограбил соседку по коммуналке
14:12
"Готов стрелять": надпись на теле участника группы Дятлова ошеломила
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывшая жена проболталась о черной зависти Джигарханяна к Табакову
Оскорбленные россияне погнали предателя Макаревича
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Престарелый Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской
Ненакрашенная Бузова показала интимное фото из бани
Политика

Матери Собчак выключили звук за нападки на Мединского

Людмила Нарусова. Фото: wikipedia.org
Сенатор Людмила Нарусова обвинила министра культуры России Владимира Мединского в безнравственном поведении в ситуации, связанной с защитой его докторской диссертации. Инцидент произошел в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
прочитано 1432 раза

Мединский рассказывал о современной модели культурной политики России. Присутствующие внимательно выслушали доклад министра культуры и задали вопросы, в основном касавшиеся судьбы конкретных учреждений на местах.

ПО ТЕМЕ

Мама Собчак: Я в столовой ни разу не ела

Мать Собчак обставила Матвиенко

Мать Собчак заступилась за националиста с НТВ

Однако в самом конце правительственного часа слово для выступления предоставили члену Совфеда от Республики Тыва Людмиле Нарусовой. Неожиданно мать известной телеведущей Ксении Собчак обрушилась с критикой на министра, вспомнив историю с его докторской диссертацией. Она отметила, что для его выступления в Совфеде заявлены совсем другие темы.

"В брошюре, которую вы раздали, после слов президента совершенно замечательных о том, что культура – общенациональный код, вы вставили и свой тезис о том, что культура должна опираться на цифры", - цитирует Нарусову "БИЗНЕС Online". Затем сенатор процитировала слова академика Дмитрия Лихачева, согласно которым "культура – это прежде всего нравственность". "Совершенно недостойная история с пробиванием защиты вашей диссертации не укладывается в понятие нравственности. Когда ученый совет из специалистов вас отклонил, вы, тем не менее, пошли в другой совет", – добавила политик.

Мединский на нападки не отреагировал. А глава Верхней палаты Валентина Матвиенко указала Нарусовой на недостойность подобных выступлений на "правительственном часе". "Людмила Борисовна, вот недостойно так выступать на Совете Федерации", – прервала Нарусову Матвиенко. Затем матери Собчак и вовсе отключили микрофон, однако в зале раздались аплодисменты. 

Автор: Валерия Нарская21 марта 2018, 16:43

Политика

Матери Собчак выключили звук за нападки на Мединского
СМИ отправили Лаврова в отставку
Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту
Лукашенко пожаловался на страдания из-за России

Шоу-бизнес

Спрятавшаяся от людей Нетребко: Могу быть "противненькой"
Наркотики и 4 попытки убить себя: Кафельникова раскрылась на "Пусть говорят"
Преснякова тайно обсудила с Пугачевой будущее сына
Панин с огромным долгом сбежал из России

Проишествия

Родители полгода держали девочку в шкафу и насиловали ее
Посетитель кинотеатра случайно застрял под креслом и умер
Голливудский актер застрелил жену в торговом центре
Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

Малахов вывел на чистую воду внебрачную дочь Абдулова

Девочка заявила, что не знает своего отца
Шоу-бизнес

Отчаявшаяся Зудина бросилась за помощью к ведьме

Ведунью актрисе посоветовала приятельница
Шоу-бизнес

17-летняя любовница разрушила семью Алексея Глызина

Девушка поставила жесткое условие артисту
Регионы

"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе

Предполагают, что поводом для стрельбы стала ссора одноклассников

Гороскоп

Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные

Фоторепортажи

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел
Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото

Спорт

Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз
У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги
Почувствуй себя нищим: раскрыты зарплаты Дзюбы и Кокорина
Жена известного хоккеиста трагически потеряла сына

Регионы

"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе
Красноярский маньяк убил возлюбленную и сварил ее сердце
В Прикамье лисица ограбила рыбака (видео)
В Подмосковье хаски забрался на дерево в погоне за котом
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru