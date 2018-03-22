Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона

Евросоюз осадил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. В Брюсселе не собираются поддерживать главу правительства Соединенного Королевства и не намерены высылать российских дипломатов по примеру Лондона. Эксперты полагают, что Мэй просто указали на ее место в антироссийской истерии.

Отравление бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери – первый внешнеполитический тест Великобритании после брекзита, и его Лондон не прошел, пишет влиятельное американское издание Bloomberg. По мнению экспертов, сделанное на этой неделе довольно мягкое заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС демонстрирует ограниченный спектр влияния Лондона в Европе.

Это максимум, на что готов Евросоюз, отмечает политолог Владимир Брутер. По его словам, в Брюсселе не готовы высылать дипломатов и продолжать раскручивать эту историю, потому как не желают портить отношения с Москвой.

"Если безопасность в международной политике будет деградировать быстрее определенного уровня, Европа окажется крайней, и европейские лидеры это понимают", – полагает аналитик. В Старом Свете, добавил политолог, прекрасно осознают, что Лондон имеет гораздо более тесные связи с Вашингтоном, чем с Брюсселем.





Доводы Великобритании в ее обвинениях в адрес России необоснованны, считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В интервью для RT представитель главы государства отметил, что если бы Скрипаль, работавший на британскую разведку, действительно представлял угрозу для Москвы, то на Туманный Альбион его бы никто не отпустил. Тем не менее Россия пошла на обмен предателя.

"Он не представлял для России никакой ценности, не имел никакого значения, вот его и отдали", – пояснил Песков. Кроме того, подчеркнул он, никто бы в здравом уме не пошел на отравление Скрипаля в преддверии президентских выборов и грядущего чемпионата мира по футболу, который будет принимать Россия.



Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта в бессознательном состоянии. Правоохранительные службы Соединенного Королевства утверждают, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В Лондоне разбираться не стали и тут же кинулись обвинять в произошедшем Москву. Премьер-министр Тереза Мэй в качестве ответной меры заявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва ответила симметрично, объявив персонами нон грата 23 сотрудника британского внешнеполитического ведомства.