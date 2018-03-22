Госдума активно взялась за реализацию послания президента

Озвучены первые результаты большой работу по законодательному обеспечению послания президента Федеральному собранию. В Госдуму поступило более 360 предложений от депутатов и местных парламентов.

"За короткий промежуток времени после оглашения послания Федеральному собранию президента Путина поступило более 360 предложений со стороны депутатов, регионов по законодательному обеспечению послания", – сообщил спикер Вячеслав Володин после заседания Совета Думы, на котором межфракционная рабочая группа представила предложения по реализации послания президента.

Он отметил, что сейчас ведется подробная проработка первой группы инициатив, которая включает около 70 законопроектов. "Рабочая группа приступила уже к проработке этих инициатив. И мы вместе с правительством постараемся сделать все, чтобы по ключевым вопросам законодательные решения были приняты как можно быстрее", – добавил глава Думы.

Напомним, что сразу же после того, как Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в Госдуме была создана специальная рабочая группа, которая занялась подготовкой к законодательному обеспечению документа.

Стоит отметить, что нижняя палата парламента по нескольким важных моментов, так сказать сыграла на опережение. Как рассказал Вячеслав Володин, по целому ряду тем, на которых акцентировал внимание Владимир Путин, в Госдуме ранее уже прошли слушания, функционируют профильные рабочие группы депутатов. Речь идет, в частности, о решении проблем обманутых дольщиков, диверсификации оборонно-промышленного комплекса, цифровой экономике.

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию 1 марта. В своей речи глава государства рассказал парламентариям о положении дел в стране и обозначил основные направления развития внешней и внутренней политики государства. Впервые оглашение документа проходило не в Георгиевском зале Кремля, а в Манеже.

На больших экранах демонстрировалась инфографика и видео нового российского оружия. Выступление главы государство более 40 раз прерывалось аплодисментами. Как писали Dni.Ru, ранее Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Путин лично координировал создание новых типов вооружения, продемонстрированных в Манеже.



