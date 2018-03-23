Брюссель пустил Москву под пресс

Посол Евросоюза покидает Россию – Брюссель отзывает его для консультаций. Страны ЕС на саммите согласились с Великобританией: "весьма вероятно", что Москва причастна к отравлению в Солсбери.

Итоги переговоров лидеров стран Европейского союза озвучил по окончании саммита премьер-министр Швеции. Стефан Левен заявил: принято решение отозвать посла ЕС в России. Неофициально участники встречи сообщили журналистам, что некоторые европейские столицы могут последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов.

Тереза Мэй уже выразила радость по поводу такого исхода саммита. Премьер-министр Великобритании считает единство мнений очень важным. "Я приветствую тот факт, что Европейский совет согласился с оценкой британского правительства", – сказала Мэй. Она добавила, что "угроза", которую представляет Россия, не имеет границ. Москва, по ее словам, угрожает европейским ценностям.

В решении саммита ЕС все можно отметить распространенным сейчас в Сети тэгом #хайлилайкли. Евросовет согласился с правительством Соединенного Королевства: "высока вероятность, что Россия несет ответственность за нападение в Солсбери" и "другого правдоподобного объяснения нет".

Угрожающе прозвучало заявление канцлера Германии. Ангела Меркель допускает "дальнейшие меры в отношении России" из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. "Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами", – сообщила канцлер. Смягчило это заявление уточнение: прежде чем прибегать к таким мерам, Берлин дождется результатов анализа вещества, использованного при нападении в Солсбери.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили возле одного из торговых центров без сознания 4 марта. Официальный Лондон уверен, что Скрипаль отравлен веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". В Москве ответили, что проекта с подобным названием в Советском Союзе не существовало, а в обозначении системы использовали цифры, передает РИА Новости.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. Москва ответила тем же, а заодно закрыла британское консульство в Санкт-Петербурге и Британский совет.