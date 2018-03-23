"Единая Россия" заявила о поддержке курса Путина

"Единая Россия" берет на себя ответственность за воплощение в жизнь программы развития страны, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Свои мысли по поводу прошедших в стране выборов и оглушительных итогов голосования политик изложил в "Независимой газете".

БольшаяАндрея Турчака называется "От партии власти – к партии путинского большинства". В ней анализирует обстановку, в которой проходила предвыборная кампанию, высокую явку, роль "Единой России" и делится планами партии на будущее.

"Нас пугали, давили санкциями и враньем, шантажировали и оскорбляли, но результат сильно и неприятно удивил "наших западных партнеров", в то же время оказался ожидаемым и востребованным для нас, граждан России", – отметил Турчак.

По его мнению, сегодня все россияне понимают, что стране необходим прорыв и, прежде всего в качестве и условиях жизни, в лидерстве России в ключевых сферах XXI века.

"Путин уверен в реалистичности такого прорыва. А мы, в свою очередь, уверены в нашем лидере и правильности его плана развития страны. Заложенный фундамент настолько прочен, что никакие цены на нефть или санкции не могут его поколебать. И прошедшая кампания это показала", - констатирует сенатор Андрей Турчак.

Говоря словами Александра Горчакова, Россия не стала сердиться, Россия сосредоточилась. Мы все сосредоточились. Сплотились. Стали единой нацией.

Турчак заявил о важности того, чтобы идеологией прорыва прониклось общество, система государственной и муниципальной власти, структуры гражданского общества и все институты политической системы страны.





"Начинать будем с себя. Сегодня "Единая Россия" – это единственный действенный политический интерфейс путинского большинства. Поэтому мы просто обязаны брать на себя ответственность за то, чтобы сказанное президентом в послании Федеральному собранию, а по сути, в программе развития страны, начало воплощаться в жизнь", – пишет Турчак.

Только "Единая Россия" способна проводить решения на всех этажах представительной власти во всех регионах страны. Это не привилегия, но ответственность, и мы к этому готовы.

Секретарь генсовета "Единой России" упомянул и об изменениях, которые ждут самую многочисленную партию в стране. "Нам необходимо сформулировать "Идеологию прорыва" как понятный политический документ. Мы должны стать прозрачными и понятными как для своих собственных членов и сторонников, так и для всего "путинского большинства", ну и, конечно, для общества в целом", – отметил Турчак.

Нам предстоит стать партией наших городов и поселков, партией не начальников, а партией российских регионов, партией, решающей проблемы людей, а не партией круглых столов.

Политик написал о важности проведения открытых дискуссий о развитии партии и образе будущего во всех регионах и на всех партийных площадках. Лучшие идеи из региональных дискуссий "Единая Россия" возьмет на вооружение – вплоть до корректировок партийных документов.





Отметил Андрей Турчак и важность привлечения в партию молодых лидеров, как он выразился – нового поколения амбициозных строителей России.

"Единая Россия" должна стать "фабрикой" новых политических стартапов и карьер, кратчайшим путем самореализации в общественной, политической сфере и в законотворческой деятельности для молодых людей.

В завершении статьи Турчак назвал задачей предстоящей модернизации "Единой России" достойное представление политических интересов большинства граждан России, которые на выборах 18 марта поддержали курс президента Владимира Путина.





Центризбирком опубликовал сегодня, 23 марта окончательные итоги президентских выборов. Цифры мало изменились по сравнению с теми, которые озвучивались в ночь после голосования: победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, он набрал 76,69% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он получил 11,77% голосов, третий в гонке – бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65% голосов. Телеведущая Ксения Собчак стала четвертой, у нее 1,68% голосов избирателей. Остальные кандидаты набрали от 0,65% до 1,05%. Явка на выборах составила 67,54% или 73 миллиона 629 тысяч 581 человек.