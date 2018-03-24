Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

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Политика

Страшные тайны: Леонид Кучма

Леонид Кучма. Фото: GLOBAL LOOK press/x99
В этом году бывший украинский лидер будет отмечать 80-летие. В середине 1990-х – 2000-х годах он сыграл значительную роль не только в обустройстве жизни постсоветской Украины, но и выстраивании новых отношений с бывшими союзными республиками. При этом, обратив внимание на начало его жизненного пути, вряд ли кто-то мог с уверенностью сказать, что простому деревенскому пареньку удастся достичь таких политических высот. При этом, его биография изобилует крайне любопытными фактами, о которых простые обыватели знают далеко не все.
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Хорошо знающие Леонида Кучму люди всегда отмечают его гибкий ум и незаурядные способности, без которых его подъем по социально-политической лестнице вряд ли мог бы состояться. Известно, что будущий президент Украины воспитывался только матерью. Она трудилась в колхозе, стараясь поставить на ноги троих детей, и маленький Леня хорошо знал, что такое нужда. Отец Кучмы, как и многие мужчины, ушел на фронт, откуда не вернулся и долгое время считался пропавшим без вести. Место его захоронения спустя много лет установили поисковые отряды.

Активное восхождение по карьерной лестнице Леонид Кучма начал на третьем десятке, работая в конструкторском бюро "Южное", в Днепропетровске. Уже в 28 лет он стал техническим руководителем испытаний ракеты-носителя Циклон-2 на космодроме Байконур. При нем удалось добиться 100-процентной успешности запусков (всего их было произведено более сотни). В качестве конструктора Леонид Кучма, в частности, занимался разработкой баллистических ракет.

Леонид Кучма (справа). Фото: Максимов Павел/Фотохроника ТАСС

В 41 год он получил Ленинскую премию как инженер-ракетостроитель. Еще три года спустя стал первым замом генерального конструктора, а затем и гендиректором "Южмаша". Одновременно в гору идет и его политическая карьера. В 38 лет будущий президент Украины стал секретарем парткома все того же производственного объединения, вошел в республиканский ЦК Компартии, был делегатом двух съездов КПСС.

ВЗЛЕТ КАРЬЕРЫ

В начале 90-х годов он избрался народным депутатом Украины первого созыва, возглавив группу руководителей крупных предприятий в Верховной Раде. В дни путча в августе 1991 года осудил заговорщиков, а позже поддержал провозглашение независимости республики. После развала Советского Союза, когда на Украине прошли первые выборы президента, поддержал демократа Игоря Юхновского, выступая его доверенным лицом.

А уже в октябре 1992 года Леонид Кучма был назначен главой кабинета министров, проработав в этой должности почти год. Страна досталась ему в удручающем состоянии: спад ВВП был на уровне 10%, дефицит бюджета был в районе 14% от валового внутреннего продукта, гиперинфляция достигала космической цифры в 2000%, фактически не функционировали важнейшие экономические системы страны, прежде всего, налоговая и финансовая.

"Скажите, какое общество мы собираемся строить, и я его буду строить", – заявлял Кучма.

Когда он стал премьером, то одним из его условий было расширение властных полномочий на этом посту. В частности, он хотел иметь право издавать приравненные к законам декреты и назначать руководителей регионов. В итоге, Кучма получил на полгода практически неограниченную власть, которая была закреплена законе № 2796-XII от 18 ноября 1992 года.

После окончания срока действия документа, украинский премьер-министр настаивал на его продлении, но получил отказ от депутатов Рады. В результате председатель правительства Украины решил уйти в отставку.

Леонид Кучма и Борис Ельцин. Фото: Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

ХОЗЯИН СВОЕГО СЛОВА

В 1994 году Леонид Кучма выиграл президентские выборы. В ходе кампании он успешно разыграл российскую карту, пообещав сделать русский язык официальным и, вообще, провозгласил максимальное сближение с Москвой. Правда, затем от своей же риторики отказался, пояснив, что, например, статус государственного и официального языка – не одно и то же. Позже он завил:

"Я все время был сторонником того, что язык государственный должен быть одним, и не имел в этом плане никаких сомнений".

Возможно из-за такого поведения на следующих выборах главы государства в Крыму, где много русских, явка на участках была очень низкой. Правда, это не помешало ему остаться в президентском кресле на второй срок.

Справедливости ради стоит отметить, что именно при Леониде Кучме на Украине прошли важнейшие реформы. Так, он ввел новую национальную валюту – гривну, участвовал в процессе создания и принятия новой Конституции страны (он активно взаимодействовал с депутатами Рады, доходило даже до того, что обещал распустить парламент), при нем был создан Конституционный суд.

Виктор Черномырдин и Леонид Кучма. Фото: wikipedia.org/Александр Стручков

СКАНДАЛЫ

В ходе своего второго президентского срока Леонид Кучма шокировал всю мировую общественность заявлением относительно авиакатастрофы российского Ту-154 авиакомпании "Сибирь". Как позже выяснилось, лайнер, летевший из Тель-Авива в Новосибирск, на котором были 78 человек, ошибочно был принят украинским ракетным комплексом за учебную цель и сбит. В результате ЧП все пассажиры и члены экипажа погибли.

"Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе? Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба".

Серьезный политический скандал с именем Кучмы разгорелся после убийства оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе. Противники президента Украины в открытую говорили о его причастности к расправе с неугодным представителем СМИ. Были даже обнародованы записи переговоров президента Украины с главами его администрации и МВД. В марте 2011 года против Леонида Кучмы было возбуждено уголовное дело. Однако затем это было признано незаконным.

Леонид Кучма. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Look

Кстати, приходилось ему проходить и через процедуру импичмента (пусть и не до конца). В далеком уже 2001 году депутаты попыталась сместить его с должности, обвинив в незаконной продаже оружия и организации избиения народного избранника Александра Ельяшкевича. Кроме того, экс-президента Украины неоднократно обвиняли в притеснении гражданских свобод, ограничении журналисткой деятельности, потворстве коррупции и разгулу чиновничьего произвола.

НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НЕ ЧУЖДО

Леонид Кучма, как и абсолютное большинство простых людей, любит в свободное время слушать музыку. И есть у него свои приоритеты. Так, любимой певицей экс-президента Украины была и является до сих пор София Ротару. Народная артистка именно от Кучмы удостоилась почетного президентского знака отличия и ордена "Святой княгини Ольги".

Кадр youtube.com

Говорят, что их отношения не ограничиваются формальными мероприятиями и встречами. По некоторым данным, они весьма тесно общаются по жизни. Настолько, что Кучма якобы даже купил у певицы щенка долматинца для своего внука. 

Автор: Дмитрий Куклин24 марта 2018, 10:00

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