Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на демарш ряда западных стран, которые объявили в понедельник, 26 марта, о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией и ее позицией по делу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Представитель российского внешнеполитического сожалеет о подобных действиях этих государства.

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