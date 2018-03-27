Володин: Москва ответит Западу на высылку дипломатов
Председатель нижней палаты парламента отметил, что дипломатическая
война – это путь к усилению напряженности в отношениях между странами. В то же
время, считает Вячеслав Володин, действия Москвы должны быть соразмерны тем
шагам, которые предпринимает в отношении нашей страны Запад.
Таким образом, отметил спикер Госдумы в интервью "Интерфаксу", ответ должен быть аналогичным – выслать из России иностранных дипломатов. При этом, Володин подчеркнул, что не Москва была инициатором применения такого рода эти дискриминационных дипломатических мер.
"Если нам предлагают такую форму отношений, то из этого и будем исходить в своих ответных действиях".
Спикер нижней палаты уверен, что на высылку 139 наших дипломатов из Соединенных Штатов и стран ЕС, столько же их дипработников должны покинуть российскую территорию. "Нам необходимо отвечать тем же, по-другому в этой ситуации просто нельзя, - цитирует его NSN.fm, – И идти по пути закрытия генконсульств тех стран, которые так же поступили в отношении России".
Кроме того, Володин полагает, что объективное расследование дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может обернуться серьезными политическими последствиями. Прежде всего, они коснутся властной британской элиты, и в частности, премьер-министра Терезы Мэй, уверен спикер Госдумы.
"Если только вскроется и для всех станет понятно, что заявления этого политика не соответствуют действительности, что все введены в заблуждение, ей ничего не останется, кроме как уйти в отставку", – сказал Вячеслав Володин.
"Премьер Великобритании Тереза Мэй предоставила общественности заведомо ложную информацию, изначально преподнеся ее как объективную, как истину"
Напомним, о высылке российских дипломатов в знак солидарности
с позицией Великобритании по делу об отравлении семейства Скрипаллей объявили ряд
западных стран, в том числе, США, Канада, Франция, Германия и ряд других.
Экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в пригороде Лондона. В Британии считают, что они могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом, к производству которого якобы имеет отношения Россия.
Тереза Мэй сразу же возложила всю ответственность за инцидент на Москву. Российские власти претензии в свой адрес отвергают и настаивают на объективном изучении всех обстоятельств ЧП. По мнению Володина, "правильно все же расследование вести вместе с той страной, в адрес которой выдвигаются такие обвинения".
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