Британская презентация по делу Скрипаля обернулась оглушительным провалом
Презентация, содержащая официальное мнение британских властей по делу Скрипаля, опубликована в СМИ. Главная мысль документа, который был представлен иностранным дипломатам на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, следующая: Россия "без малейшего сомнения" виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Их обнаружили 4 марта без сознания возле одного из торговых центров в Солсбери. Утверждается, что пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии, хотя Лондон не представил ни одного их снимка. Тем не менее британские власти утверждают, что бывшего разведчика отравили нервно-паралитическим ядом "российского происхождения" и винят в покушении Москву. В знак "солидарности" с Великобританией более 20 стран, включая США и Канаду, выслали со своей территории российских дипломатов.
Манипуляцией общественным мнением назвала публикацию британской презентации официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке", – написала Захарова в Facebook.
Титульный лист презентации состоит из заголовка и даты. Далее представлена хронология событий, начиная с госпитализации Скрипаля и вплоть до высылки российских дипломатов. Последующие два листа озаглавлены как "Новая фаза российской агрессии" и "Влияние "Новичка". Здесь подробно описан препарат, с помощью которого, по мнению Лондона, отравили Скрипалей, передает телеканал "360".
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