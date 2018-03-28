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Политика

Володин: Лондон боится правды по делу Скрипаля

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru
Великобритания понимает надуманность своих обвинений по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, поэтому препятствует участию России в расследовании. О своем видением ситуации вокруг резонансного происшествия в Солсбери рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Виновные уже назначены

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Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Вопрос с отравлением Сергея Скрипаля не имеет к России никакого отношения, заявил председатель нижней палаты в интервью агентству "Интерфакс". По словам Володина, об этом наглядно говорит поведение властей Соединенного Королевства. "Они боятся: правда откроется, и ни у кого не останется и тени сомнений - эта история имеет отношение исключительно к Британии", – сказал спикер.

Такое развитие событий станет катастрофой для политиков в Лондоне, поскольку продемонстрирует всю надуманность их обвинений про виновность Москвы, подчеркнул Володин. По его словам, если предъявлены обвинения, но при этом не продемонстрированы никакие доказательства, то это значит, что все виновные уже заранее назначены.

Володин указал на то, что Великобритания не хочет идти на сотрудничество в расследовании отравления Скрипаля, не предоставляет для анализа вещество, которое могли использовать злоумышленники. "Уже одно это говорит: есть что скрывать", – сказал спикер. Ведь если все честно и беспристрастно, то почему бы не предъявить доказательства обществу, недоумевает Володин. "Обвинения выдвинули сразу, без серьезного разбирательства", – добавил законодатель.

Зеркальные меры

Говоря о высылке дипломатов некоторыми западными странами, председатель нижней палаты подчеркнул, что Россия будет поступать симметрично. "По-другому мы поступить не можем. Ну, если нам предлагают такую форму отношений, то из этого и будем исходить в своих ответных действиях", - сказал Володин, добавив, что необходимо идти по пути закрытия генеральных консульств тех государств, которые таким же образом поступили в отношении нашей страны.

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Целью подобных недружественных выпадов Володин назвал желание Запада остановить развитие России. И антироссийские санкции, и заявления о причастности Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ – все это находится в одном ряду, полагает парламентарий. По его мнению, идет попытка создать вокруг нашей страны "зону напряжения", нарушить контакты России с другими странами. В деле Скрипаля Лондон фактически подставил европейские столицы, некоторые из которых также объявили о высылке российских дипломатов.

У британской стороны, подчеркнул законодатель, нет никакого желания разобраться в произошедшем. Власти Соединенного Королевства отказываются от сотрудничества с российскими спецслужбами, до сих пор не передали на экспертизу вещество, которым якобы был отравлен Скрипаль. "Так дайте нам его на экспертизу – так же, как представили в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. – Прим.Ред.). Видно, нет на самом деле желания докопаться до истины", – сказал председатель нижней палаты.

Ситуация меняется

Есть и те страны, которые не поддались всеобщей истерии и не стали высылать российских дипломатов по надуманным поводам. Среди них Австрия, Греция, Словакия, Португалия и другие. Таких государств будет еще больше, уверен председатель Госдумы. По его словам, к руководству в этих странах приходят люди, которые понимают, что нельзя становиться заложниками разрушительной политики, а необходимо учитывать собственные национальные интересы.

Фото: GLOBAL LOOK press/Shan Yuqi

Следование в русле чужой политик наносит ущерб европейской экономике, появляются безработные, сказал спикер. "И люди при избрании политиков все больше делают ставку на тех, кто это понимает и не является марионеткой в руках Соединенных Штатов Америки или Великобритании", – пояснил законодатель.

Ситуация в европейских странах постепенно меняются, а их отношения с Москвой восстанавливаются, заметил Володин. По его словам, улучшения наблюдаются и в отношении бизнес и политических элит, которые все отчетливее осознают необходимость восстановления отношений с Россией.

Совместное расследование

Вячеслав Володин выразил надежду, что в расследовании отравления Скрипаля будет сделан объективный вывод, но все же лучше делать это вместе с той страной, в адрес которой выдвигаются обвинения. Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй изначально предоставила ложную информацию, преподнеся ее как объективную истину, посетовал Володин.

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images

"Если только вскроется и для всех станет понятно, что заявления этого политика не соответствуют действительности, что все введены в заблуждение, ей ничего не останется, кроме как уйти в отставку", – уверен спикер, добавив, что именно по этой причине глава кабмина Соединенного Королевства не желает идти ни на какие коммуникации.

Напомним, ряд стран Запада, включая США и Германию, 26 марта объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Пострадавшие были найдены в бессознательном состоянии. Инцидент произошел в начале марта.

В Лондоне практически сразу кинулись обвинять в случившемся Москву. По мнению британского руководства, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобы велась еще в СССР. Однако никаких доказательств подобным утверждением британское руководство предоставить не посчитало нужным.

Более того, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в качестве ответной меры объявили о высылке 23 сотрудников российского дипломатического ведомства. Москва призвала не делать поспешных выводов и провести объективное расследование случившегося.

Автор: Иван Поляков28 марта 2018, 15:18

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