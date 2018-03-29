Брекзита не будет: казалось бы, причем тут Скрипаль

Британия остается в Евросоюзе. Широко разрекламированный брекзит, похоже, сдулся. Отношения Лондона и Брюсселя внезапно потеплели после отравления бывшего российского офицера-разведчика в Солсбери. Газ "Новичок" и Сергей Скрипаль стали катализаторами объединительного процесса.

Британская The Guardian вышла сегодня с громким заголовком: "Новичок" сплотил Европу". Действительно, многим в Старом Свете брекзит уже кажется абсурдом. Официально до вступления в силу договоренностей о полном выходе Великобритании из Евросоюза остается ровно год – 29 марта 2019 года соглашение о разводе должно вступить в силу.

Но не все так просто. Неделю назад Лондон и Брюссель заключили договоренность о том, что после формального выхода из Евросоюза Британия еще почти два года будет оформлять болезненный развод с союзом и одновременно сохранять все права члена ЕС, кроме права голосовать. Теперь, согласно этим соглашениям, брекзит окончательно должен вступить в силу только в конце 2020 года.

Очевидно, что реальная причина оттягивания брекзита вовсе не в необходимости продолжения диалога по ключевым вопросам раздела имущества, границам и прочим проблемам. Так говорится в официальном сообщении сторон. На самом деле, кто куда и каком статусе будет ездить можно решить за неделю на переговорах с участием уполномоченных политиков и дипломатов. Да и вопрос о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия тоже не требует такого долгого обсуждения.





Перед Лондоном и Брюсселем встала куда более серьезная проблема – безопасность своих граждан в свете отравления в Британии сбежавшего из России Сергея Скрипаля. Повесив это преступление на Москву, Лондон невольно объединил вокруг себя весь Старый Свет. Как пишет The Guardian, после инцидента в Солсбери Европа сплотилась против Москвы, поведение которой достигло нового уровня беспринципности.

Москва нанесла удар по Британии, потому что она самая слабая часть Европы, страна, чью изоляцию можно удобнее всего продемонстрировать.

В этом пассаже журналиста британской влиятельной газеты чувствуется рука Терезы Мэй. Старушка Европа от ее слов впала в ступор. Надо спасать убегающий от нас Лондон – так, видимо, подумали в Брюсселе. Ведь в изоляции Британия уязвима больше, чем в большой дружной компании. Спрашивается, а чего тогда убегала из ЕС, сверкая пятками?





Удивительно, как Тереза Мэй смогла так быстро откатить фактически на год назад и без этого подвешенную ситуацию с брекзитом. Теперь неспеша можно начать все сначала, а там, глядишь, русские еще кого-нибудь отравят и выход из Евросоюза вообще можно будет отменить. Чего не сделаешь ради того, чтобы не выплачивать Брюсселю 45 миллиардов евро отступных.

Во всей этой истории есть крайне подозрительный момент – а не было ли задумано так изначально? Ведь не зря дипломаты и политики в Москве заявляют о том, что отравление Скрипаля и его дочери напоминает срежиссированный спектакль. Причем, очень низкого качества и с нулевой технической и пропагандистской составляющей.





Очевидный вопрос задают внимательные потребители информации от официального Лондона – где отравленные Скрипаль и его дочь? Почему их не предъявят общественности и не расскажут детали расследования. Хотя, чего там по сути рассказывать – в день отравления прозвучали ключевые слова о том, что виновата в этом Россия. Дальше Британия может делать что пожелает – высылать дипломатов, подговаривать другие страны сделать тоже самое, вводить новые санкции, придумывать "списки Скрипаля" или еще чего-нибудь в том же духе.

Вот она хваленная европейская демократия, вот они непреходящие ценности Старого Света – презумпция невиновности и открытое расследование. Дальше, видимо, очередь честного суда, который безо всяких доказательств признает Россию виновной. А что не так – Тереза Мэй сказала же!





Так что Британия убивает отравлением двойного агента двух зайцев – добивается большей изоляции России, выполняя наказ своего заокеанского хозяина и спасает себя от разорительного брекзита. Кстати, в Туманном Альбионе уже начинают поговаривать о втором референдуме по вопросу выхода из Евросоюза – сторонников плебисцита, судя по данным соцопросов, с каждым месяцем становится все больше.