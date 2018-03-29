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Политика

"ЕР" помогает развивать отношения России и Совета Европы

Фото: GLOBAL LOOK press
В этом году исполняется 20 лет с момента присоединения России к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. У нас она более известна как Европейская конвенция по правам человека. Либеральная платформа "Единой России" активно работает над адаптацией правовых стандартов, заложенных этим документом, отметил глава Либеральной платформы, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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В отечественной правовой системе на момент присоединения к Конвенции существовало довольно много проблемных вопросов, констатирует сенатор. После присоединения к Конвенции, отметил он, Россия начала процесс интеграции в европейское правовое проостранство, что позволило внедрить в нашей стране передовые, образцовые на тот момент стандарты защиты прав и свобод человека.

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Взаимодействие России и Совета Европы – это сотрудничество, хотя и не без шероховатостей, отметил Клишас. "К примеру, не только Россия совершенствует свою правовую систему, внедряя подходы Совета Европы, формируемые в рамках работы ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. - Прим.Ред.) и Венецианской комиссии, – Совет Европы также, изучая российскую практику регулирования, ориентируется на необходимость учета национальных конституционных особенностей государств-членов", – конкретизировал законодатель. Вместе с тем, подчеркнул он, несмотря на общеевропейский консенсус по ряду вопросов (Россия – одна из сторон консенсуса), некоторые позиции ЕСПЧ и Венецианской комиссии вызывают серьезные вопросы.

По мнению сенатора, наивно полагать, что государства будут менять собственное конституционное регулирование для корректировки подходов к праву только для обеспечения внедрения позиций Совета Европы в национальные правопорядки. "Изменяя, при этом, стабильную ценностную систему", - добавил член Совфеда.

По его словам, так не делает ни одна европейская страна. "Любое государство-участник Конвенции при реализации решений, предлагаемых – именно это слово используется ими – Европейским Судом, ориентируется на конкретные социальные условия в конкретный момент времени", – сказал сенатор. Он подчеркнул, что то, что может быть правильным с позиций Европейского Суда, способно при этом мешать обеспечению иных прав человека, в целом отрицательно воздействуя на баланс социальных интересов в той или иной стране.

В связи с этим Клишас указал на своевременность создания национального механизма, который позволил бы России определить порядок и возможность исполнения решений ЕСПЧ в отечественной правовой системе, а также определить пути разрешения спорных моментов, если решение не может быть полностью исполнено.

Андрей Клишас. Фото: wikipedia.org

Отношения с Советом Европы развивать нужно, уверен сенатор, но это возможно лишь при условии обеспечения уважения национальной конституционной и правовой идентичности государства, а также отсутствия всякой дискриминации в отношении Москвы в ее участии в деятельности органов Совета Европы, в том числе в Парламентской ассамблеи.

Клишас напомнил, что в международном праве есть принцип государственного суверенитета, который не допускает вмешательства в дела любого государства и его ограничение в своей юрисдикции. Сенатор подчеркнул, что соответствующий базовый принцип закреплен в Уставе ООН. "Участие государства в международных договорах, в том числе и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, априори не противопоставимо принципу государственного суверенитета – особенно, когда международный орган, к примеру, Европейский Суд, де-факто вторгается в национальную юрисдикцию государства", – пояснил сенатор.

По его словам, реально суверенное государство – это сильное государство, посему главное внимание необходимо уделять именно национальной системе защиты прав и свобод человека, восстановлению прав, которые были нарушены.

И международные субсидиарные органы, подчеркнул он, не должны заменять механизмы национальной законодательной системы. В противном случае, государство отказалось бы от принципа суверенитета.

Стоит отметить, что либеральная платформа "Единой России" активно работает над адаптацией заложенных Конвенций о защите прав и свобод человека стандартов к отечественной правовой системе. Партия на постоянной основе проводит мероприятия, на которых обсуждаются главные проблемы российской правовой системы, включая исполнение решений Европейского суда по правам человека.

Автор: Иван Поляков29 марта 2018, 19:05

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