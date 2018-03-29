Россия закроет консульство США в Петербурге

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, как Россия ответит на высылку дипломатов из США. По его словам, американское консульство в Санкт-Петербурге будет закрыто.
Кроме того, Кремль вышлет аналогичное число сотрудников дипмиссии США из России, передает LifeShot. В Вашингтоне пока никак не отреагировали на это заявление.
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