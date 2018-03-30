"Они ведут себя как жертвы": месть России взбесила Белый дом
Соединенные Штаты оставляют за собой "право на дальнейшие ответные действия в отношении России", которая "продолжает изолировать себя после наглой химической атаки", сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. По ее словам, жертвами в этой ситуации являются две персоны, находящиеся в больнице в Великобритании, а также люди, которые не могут пойти в парк, где обнаружили отравленного экс-шпиона, и работники медучреждений, пишет газета "Ведомости". "России не пристало вести себя как жертва", – заявила представитель Госдепа.
Между тем торговый представитель России в США Александр Стадник попал в список высылаемых из Соединенных Штатов дипломатов, передает РИА ФАН. По словам чиновника, он узнал об этом, находясь в Москве, и случившееся не было для него неожиданностью.
"После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства Российской Федерации в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом", – заявил Стадник. Он подчеркнул, что такой шаг является провокационным действием с американской стороны в направлении дальнейшего ухудшения отношений между двумя государствами.
Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в парке Солсбери. Великобритания обвинила в этом Москву и объявила о высылке 23 российских дипломатов.
США 26 марта потребовали высылки 60 представителей нашей страны и закрытия консульства в Сиэтле, поддержав инициативу Великобритании. Практически одновременно аналогичное решение в отношении 160 российских дипломатов приняли еще 28 государств. Москва считает обвинения недоказанными и просит у Лондона возможности ознакомиться с деталями расследования.
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