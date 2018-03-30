Володин советует Западу остепениться

Решение о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге и высылке американских дипломатов – логичный ответ на развязанную истерию из-за дела Скрипаля. Так полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин, он также посоветовал нашим западным партнерам отказаться от агрессивной политики в отношении России.

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