Россия вышвырнула польских дипломатов

Министерство иностранных дел России потребовало, чтобы четверо польских дипломатов покинули страну. Вернуться на родину им необходимо до 7 апреля, передает РИА Новости.
Был выслан и финский дипломат. Примечательно, что ему на сборы дали две недели. Эти решения в ведомстве назвали ответом на действия западных стран в отношении сотрудников российской дипмиссии.
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