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Политика

Кто толкает мир к войне: дело Скрипаля как старт обратного отсчета

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Достоверной информации о деле сбежавшего шпиона Сергея Скрипаля по-прежнему нет, а истерия вокруг него охватила практически весь мир. США и Европа высылают российских дипломатов, Москва объявляет о зеркальных мерах, а вокруг российских границ день и ночь летают самолеты-разведчики. Неужели, мир катится к войне?
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Горячие головы в американской военной верхушке наверняка воспринимают все происходящее с радостью и потирают руки в желании побыстрее протестировать новые виды вооружений и избавиться от старых запасов бомб и ракет. Но пока до этого далеко –  еще не все рычаги использованы и не всех дипломатов еще выгнали из посольств. Хотя, надо признать – эксперты все чаще говорят о высокой вероятности прямого военного столкновения России и США.

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Рассматривать перспективы и последствия применения ядерного оружия, наверное, нет никакого смысла. Понятно, что даже десятой, а то и сотой части его запасов хватит для того, чтобы уничтожить всю жизнь на Земле. Если кто-то из политиков решится на это пойти, то он подпишет приговор не только себе, но и всей планете.

Очевидно, что локальные столкновения между Россией и США могут произойти, к примеру, в Сирии. Там интересы Москвы и Вашингтона не просто пересекаются, там мы мешаем друг другу. Правда, ограниченный конфликт в Сирии, утверждают военные аналитики, не выгоден Штатам – они могут потерять в нем практически всю авиацию, дислоцированную в регионе. Известно, что еще в конце 2015 года Россия перебросила в Сирию комплексы С-400, а они могут сбивать все, что летает на любых высотах.

Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs

Еще одна горячая точка – Украина. Там американских войск нет, но есть гипотетическая  поддержка со стороны Вашингтона. В случае возобновления активных боевых действий в Донбассе и атаки украинских войск на позиции ополченцев, Штаты могут помочь Киеву как оружием, так и живой силой и техникой. Вопрос только в том, пойдут ли на рискованное обострение украинские власти. В этом случае, вероятно, Россия не будет стоять в стороне, а встанет на защиту Донбасса.

Оба этих сценария кажутся фантастическими, но, судя по тому, что происходит в последние два-три месяца в мире, в них можно уже начинать верить. А скорее даже – готовиться, потому что застигнутым врасплох намного сложнее отвечать на серьезные вызовы.

Ситуация напоминает историю с южнокорейским "Боингом", сбитым над территорией СССР 1 сентября 1983 года. Тогда американский президент Рональд Рейган объявил о начале крестового похода против коммунизма. Если бы не грянувшая в 85-м перестройка, неизвестно чем бы закончился этот поход. Ситуацию спас Михаил Горбачев, провозгласив политику сближения с США и Западной Европой.

Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/John Macdougall

Кстати, дело отравленного Скрипаля и сбитый "Боинг" – одного поля ягоды. Обе истории довольно мутные и провокационные. Иностранный самолет, случайно залетел на советскую территорию и пролетел по ней 500 километров. Его маршрут почему-то проходил над военными стратегическими объектами, а рядом с границей в это время летал американский самолет радиолокационной разведки. Не иначе совпадение…

И такие же совпадения есть в деле двойного агента Сергея Скрипаля. Важный факт –  отравление произошло как нельзя кстати, за несколько дней до президентских выборов в России. Хороший повод для того, чтобы обвалить рейтинг действующего главы государства. План организаторов этой акции с треском провалился – Владимир Путин заручился небывалой поддержкой избирателей.

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press

Да и странностей в деле Скрипаля хватает. Где фото и видео лежащего в больнице мученика? Может быть, британские власти не показывают отравленного шпиона и его дочь потому что они уже давно переброшены по программе защиты свидетелей на какой-нибудь остров в Тихом океане. Не исключено, что и отравления-то никакого не было, просто Лондон (как ему кажется, успешно) разыграл американскую карту, а цель всей этой операции – дальнейшая изоляция России.

Если это на самом деле так, то высылкой даже ста дипломатов история не закончится. У Запада в рукаве, наверняка, есть еще крапленые карты холодной войны, которая в любой момент может перерасти в горячую.

Фото: GLOBAL LOOK press

Автор: Александр Комаров30 марта 2018, 21:58

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