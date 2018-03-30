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Политика

Валите отсюда: американцы сбежали из Петербурга под звон посуды

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Звон посуды слышен сегодня в центре Санкт-Петербурга. Американские дипломаты бегут из Северной столицы, не желая оставлять врагу даже чашки и тарелки.
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На то, чтобы покинуть занимаемые помещения на Фурштатской, в Гродненском и Татарском переулках, американской дипмиссии дали два дня. Генконсульство США закрывается в ответ на такое же решение о закрытии российского представительства в Сиэтле.

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 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Горожане особого интереса к переезду консульства не проявили – только редкие прохожие пробегали мимо, не удостаивая консульство даже взглядом. "Ну и давайте, валите отсюда!" – ближе к полудню у стен особняка на Фурштатской появился неравнодушный гражданин и бросил в дверь консульства стакан с кофе.

Через несколько минут ажиотаж вызвал разносчик пиццы: он привез к зданию добрых два десятка коробок, сообщает с места событий корреспондент "Комсомольской правды". Спустя час из здания начали выносить вещи: коробки, сумки, огромные черные мешки и пакеты из "Пятерочки". По дороге дипломаты что-то разбили. Случайно или нарочно – не понятно.

Напомним, что американцы выслали 60 российских дипломатов, из России вышлют столько же представителей США. Наблюдатели сравнивают происходящее с боксерским поединком. Писатель Николай Стариков полагает, что ничего удивительного не происходит: Россия зеркально отвечает на действия США.


Не исключено, что Россия пока еще не выложила свой главный козырь в этом поединке. Накануне, 29 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что ответные меры на действия Запада по делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля будут зеркальными, но не только. А это значит, что остается некая интрига – ответ Москвы пока что кажется симметричным, но еще не вечер!

Ранее Британия выслала 23 российских дипломата, обвинив Кремль в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон получил широкую поддержку: в знак с солидарности в Канаде и странах Европы персонами нон грата были объявлены в общей сложности более 130 российских дипработников.

Автор: Александр Комаров30 марта 2018, 20:46

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