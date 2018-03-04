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Политика

Госдума обеспечит реализацию послания президента

Фото: duma.gov.ru
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы уже занимаются вопросами реализации послания президента. По его словам, для этого, в том числе, создана специальная рабочая группа. Уже к 22 марта она представит план законодательного обеспечения того, что обозначил российский лидер, выступая перед представителями Федерального Собрания.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя послание президента Федеральному Собранию, разделил речь главы государства на две условные части. Первая часть, по его словам, касалась непосредственно граждан страны. В ней Владимир Путин, в том числе, обозначил ключевые параметры, которых необходимо достичь в ближайшие годы. Вторая часть, отметил председатель нижней палаты парламента, была посвящена тому, как добиться выполнения поставленных задач, чтобы никто извне не мог этому помешать.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Одним из важных моментов, на который обратил внимание Владимир Путин, является продолжительность жизни россиян. Выйти на рубеж "80 плюс" – задача амбициозная, но реализуемая, отметил Вячеслав Володин, выступая в рамках программы "Парламентский час" на телеканале "Россия 24". По его словам, президент назвал основные направления для работы, чтобы по продолжительности жизни Россия встала в один ряд с такими странами, как Япония и Германия.

Госдума, сразу же после того, как завершилось оглашение послания президента, включилась в работу по законодательному обеспечению его реализации. Спустя несколько часов после выступления Владимира Путина, был созван Совет нижней палаты парламента, который принял решение о создании специальной рабочей группы депутатов. Уже к 22 марта она должна представить план законодательного обеспечения задач, обозначенных главой государства.

Владимир Путин. Фото: duma.gov.ru

Стоит отметить, что нижняя палата парламента по ряду важных моментов, так сказать "сыграла на опережение". Как рассказал Вячеслав Володин, по целому ряду тем, на которых акцентировал внимание Владимир Путин, в Госдуме ранее уже прошли слушания, функционируют профильные рабочие группы депутатов. Речь идет, в частности, о решении проблем обманутых дольщиков, диверсификации оборонно-промышленного комплекса, цифровой экономике.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Несмотря на это, отметил Вячеслав Володин, депутатам предстоит серьезная работа, которая предусматривает разработку и принятие большого числа законов. Спикер Госдумы отметил, что законотворческая деятельность в этом направлении будет вестись весь текущий, а, может, даже и следующий год. Россия  должна использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы совершить прорыв, подчеркнул спикер Госдумы. Мы будем делать все, чтобы привести нашу страну к успеху, заключил он.

"Предварительный подсчет показал, что это будут десятки законов".

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию 1 марта. В своей речи глава государства рассказал парламентариям о положении дел в стране и обозначил основные направления развития внешней и внутренней политики государства.Впервые оглашение документа проходило не в Георгиевском зале Кремля, а в Манеже.

Автор: Дмитрий Куклин4 марта 2018, 14:17

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