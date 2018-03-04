Госдума обеспечит реализацию послания президента

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы уже занимаются вопросами реализации послания президента. По его словам, для этого, в том числе, создана специальная рабочая группа. Уже к 22 марта она представит план законодательного обеспечения того, что обозначил российский лидер, выступая перед представителями Федерального Собрания.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя послание президента Федеральному Собранию, разделил речь главы государства на две условные части. Первая часть, по его словам, касалась непосредственно граждан страны. В ней Владимир Путин, в том числе, обозначил ключевые параметры, которых необходимо достичь в ближайшие годы. Вторая часть, отметил председатель нижней палаты парламента, была посвящена тому, как добиться выполнения поставленных задач, чтобы никто извне не мог этому помешать.



Одним из важных моментов, на который обратил внимание Владимир Путин, является продолжительность жизни россиян. Выйти на рубеж "80 плюс" – задача амбициозная, но реализуемая, отметил Вячеслав Володин, выступая в рамках программы "Парламентский час" на телеканале "Россия 24". По его словам, президент назвал основные направления для работы, чтобы по продолжительности жизни Россия встала в один ряд с такими странами, как Япония и Германия.

Госдума, сразу же после того, как завершилось оглашение послания президента, включилась в работу по законодательному обеспечению его реализации. Спустя несколько часов после выступления Владимира Путина, был созван Совет нижней палаты парламента, который принял решение о создании специальной рабочей группы депутатов. Уже к 22 марта она должна представить план законодательного обеспечения задач, обозначенных главой государства.

Стоит отметить, что нижняя палата парламента по ряду важных моментов, так сказать "сыграла на опережение". Как рассказал Вячеслав Володин, по целому ряду тем, на которых акцентировал внимание Владимир Путин, в Госдуме ранее уже прошли слушания, функционируют профильные рабочие группы депутатов. Речь идет, в частности, о решении проблем обманутых дольщиков, диверсификации оборонно-промышленного комплекса, цифровой экономике.

Несмотря на это, отметил Вячеслав Володин, депутатам предстоит серьезная работа, которая предусматривает разработку и принятие большого числа законов. Спикер Госдумы отметил, что законотворческая деятельность в этом направлении будет вестись весь текущий, а, может, даже и следующий год. Россия должна использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы совершить прорыв, подчеркнул спикер Госдумы. Мы будем делать все, чтобы привести нашу страну к успеху, заключил он.

"Предварительный подсчет показал, что это будут десятки законов".

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию 1 марта. В своей речи глава государства рассказал парламентариям о положении дел в стране и обозначил основные направления развития внешней и внутренней политики государства.Впервые оглашение документа проходило не в Георгиевском зале Кремля, а в Манеже.